Jura: 95 % de la faune piscicole détruite après un incendie

Au vu de l’importance du sinistre, des risques encourus et des volumes d’eau en jeu, cette pollution était inévitable, estiment les autorités cantonales jurassiennes. La station d’épuration n’était pas dimensionnée pour ce type d’événements jugés exceptionnels. (ats/cru)

Cette mortalité est directement liée aux eaux d'extinction qui ont transité simultanément par les réseaux d'eaux claires et d'eaux usées, provoquant cette pollution de la Coeuvatte.

Les constatations effectuées sur le terrain révèlent qu’environ 95% de la faune piscicole entre Coeuve et la frontière française a été décimée, a annoncé mardi le canton du Jura. La totalité des truites ainsi que des chabots a péri. Une importante mortalité a aussi été constatée en France voisine. Les investigations de l'Office jurassien de l'environnement confirment que cette hécatombe est liée aux eaux d'extinction utilisées par les pompiers.

Des cadavres de poissons ramassés entre Lugnez et Damphreux après la pollution de la Coeuvatte. Office jurassien de l'environnement

