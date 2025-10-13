larges éclaircies10°
Un randonneur disparu a été retrouvé mort dans les Grisons

Un randonneur disparu a été retrouvé mort dans les Grisons

Le quinquagénaire porté disparu dimanche soir près de Samedan a été victime d'une chute mortelle. Il a été retrouvé lundi matin à une altitude de 2200 mètres dans la région de Senda Alp Ota.
13.10.2025, 18:5513.10.2025, 18:55

Dimanche vers 13 heures, un randonneur de 55 ans était injoignable, avant d'être porté disparu à 23 heures près de Samedan, dans les Grisons. Aussitôt, la Rega a effectué deux vols nocturnes, qui sont restés infructueux, a indiqué la police cantonale grisonne dans un communiqué.

Le quinquagénaire a été retrouvé mort lundi matin à une altitude de 2200 mètres dans la région de Senda Alp Ota. Il a été victime d'une chute mortelle.

Le nombre d'accidents de randonnée a doublé en Suisse: les chiffres

Localisation du téléphone

Parallèlement, une recherche d'urgence a été réalisée au moyen de la localisation de son téléphone portable. C'est sur cette base qu'un nouveau vol a permis de retrouver, a ajouté la police, qui a ouvert une enquête, en collaboration avec le ministère public cantonal, afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. (ag/ats)

