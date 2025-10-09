en partie ensoleillé11°
L'EPFZ est la meilleure haute école d'Europe, l'EPFL descend

Das Hauptgebaeude der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) mit der Polyterrasse .in Zuerich, am 30. November 2024. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
L'ETH de Zurich en 2023.Image: KEYSTONE

Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) est la meilleure haute école d'Europe continentale, selon le dernier classement des hautes écoles publié jeudi. L'Unil obtient quant à elle son meilleur résultat.
09.10.2025, 01:0109.10.2025, 08:40

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) pointe à la 11e place du classement des hautes écoles, publié jeudi par le magazine spécialisé Times Higher Education (THE). Elle reste ainsi la meilleure haute école d'Europe continentale. L'EPFL, sa jumelle lausannoise, occupe, elle, le 35e rang de ce classement mondial.

«La Suisse se montre stable», écrit Times Higher Education dans un communiqué. Si l'ETH Zurich conserve sa onzième place, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) perd trois rangs par rapport à 2024, où elle était classée en 32e position. Arrivée 125e, l'Université de Lausanne (Unil) obtient son plus beau résultat.

Les hautes écoles suisses ont peur pour les performances du pays

Top 10 exclusivement anglophone

Le top 10 des meilleures universités du monde établi par THE est occupé exclusivement par des institutions anglo-saxonnes. L'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, est considérée comme la meilleure université du monde, suivie par le Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis) et l'Université de Harvard (Etats-Unis).

Même si les premières places sont trustées par des hautes écoles occidentales, les universités asiatiques remontent le classement, emmené par la Chine. «Cette tendance claire devrait se poursuivre, car le financement de la recherche et les efforts pour attirer des talents continuent d'être entravés en Occident», note THE.

Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait

L'évaluation du magazine THE se fonde sur 18 indicateurs qui tiennent compte de l'enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances et de l'ouverture internationale des institutions. Au total, le magazine THE intègre près de 2200 hautes écoles dans son classement international. (ag/ats)

