Une affaire de corruption électorale ébranle le canton du Jura

Une affaire de corruption électorale ébranle le Jura

Un ancien député PLR au Parlement jurassien aurait requis les services d'un intermédiaire pour récolter des enveloppes de vote contre rétribution financière.

Une enquête pénale a été ouverte dans le canton du Jura pour corruption électorale et captation de suffrages en vue des élections communales du 23 octobre. La procédure porte sur un total de 17 bulletins de vote récupérés auprès de tiers. Et ce sont six communes du district de Porrentruy qui sont concernées par cette affaire.

Une instruction pénale a été ouverte contre deux personnes, le commanditaire supposé, un ancien député au Parlement jurassien, et un intermédiaire qui a récolté les bulletins contre rémunération. Le Ministère public a cité lundi les six communes concernées par l'activité délictuelle de ces deux personnes: Porrentruy, Alle, Coeuve, Cornol, Courgenay et La Baroche.

Au total, 17 bulletins de vote auraient été récupérés auprès de tiers. A ce stade de l'enquête, 16 bulletins ont été identifiés et pourront être retirés des scrutins. Le Ministère public jurassien ne donne aucune information sur la répartition des bulletins entre les six communes ni sur celle concernée par le bulletin de vote non identifié.

Ancien député PLR dans le collimateur

La personne soupçonnée d'être à l'origine de l'affaire qui ébranle le canton du Jura depuis vendredi est un ancien député PLR au Parlement jurassien, qui n'est lui-même pas candidat aux élections communales de cet automne. Il aurait requis les services d'une connaissance pour récolter des enveloppes de vote et les lui remettre contre une rétribution financière pour chaque enveloppe.

Dans un communiqué, le PLR Jura souligne «n'être aucunement concerné par les agissements potentiellement répréhensibles de ce membre». Le parti précise que cette personne ne siège dans aucun organe décisionnel depuis de nombreuses années.

L'Etat jurassien mène actuellement une analyse pour mesurer les incidences de cette enquête pénale sur les scrutins en cours dans les communes concernées. Garantes du déroulement du processus électoral, ce sont les communes qui décident de reporter ou de maintenir les élections du 23 octobre.

