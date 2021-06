Suisse

Moutier trouve que rejoindre le Jura en 2026, c'est bien trop tard



Le Conseil municipal de Moutier (BE) ne souhaite pas trop attendre pour que la ville devienne jurassienne. Il préconise d'accélérer le calendrier.



«2026, c'est un peu long, on aimerait que cela aille plus vite», assène le président de la délégation aux affaires jurassiennes du Conseil municipal de Moutier (BE) Valentin Zuber. Le Conseil municipal ne souhaite pas attendre le 1er janvier 2026, date avancée par les gouvernements jurassien et bernois, pour rejoindre le canton du Jura. Il préconise un calendrier plus ambitieux.

Mais quand? «Nous n'allons pas lancer une date unilatéralement, car il y a trois partenaires», a expliqué, mercredi, le conseiller municipal autonomiste. Petit résumé de la procédure en cours 👇.

Un complexe processus s'est enclenché



Le transfert se fera au terme d'un processus bien défini qui va nécessiter plusieurs votations et débats. A noter qu'un seul refus au cours de cette procédure et le transfert échoue:

Le Gouvernement jurassien et le Conseil-exécutif bernois vont élaborer un concordat intercantonal qui fixe les modalités du transfert de la Ville de Moutier.

Ce concordat devra d'abord être signé par les exécutifs bernois et jurassien.

Ce document sera ensuite soumis pour approbation au Parlement jurassien et au Grand Conseil bernois.

Le texte passera finalement en votation populaire dans les deux cantons.

Une fois toutes ces étapes franchies, il appartiendra aux Chambres fédérales de se prononcer sur un arrêté validant cette modification territoriale.

Le Conseil municipal estime que certaines des étapes listées ci-dessus peuvent être raccourcies. C'est donc en ce sens que l'exécutif prévôtois s'est prononcé en faveur d'un calendrier qui verrait Moutier entrer dans le canton du Jura avant 2026, date qui coïncide avec la nouvelle législature jurassienne. (ats/jah)