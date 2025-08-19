beau temps27°
Interdiction de nager dans l'Aar à Berne en raison de travaux

Les adeptes de la nage dans l'Aar vont devoir s'abstenir. La Ville de Berne vient d'annoncer une interdiction de baignade pour des raisons de sécurité.
La navigation et la baignade dans l'Aar à Berne seront soumises à des restrictions du 22 septembre au printemps prochain. La Ville de Berne a pris cette mesure pour des raisons de sécurité en raison de travaux destinés à rénover la piscine en plein air du Marzili et à renforcer la protection contre les crues.

La baignade et la navigation ne seront ainsi plus autorisées entre le camping du Eichholz et la Dalmazibrücke, un tronçon de l'Aar à Berne emprunté lors des chaudes journées d'été par des milliers de personnes, que ce soit à la nage ou sur des canots pneumatiques.

A partir du mois de septembre, la température de l'eau baisse rapidement et il y a donc beaucoup moins de monde dans l'eau, relève mardi la Ville de Berne. Les nageurs intrépides devront se rabattre sur le trajet entre le quartier d'Altenberg et la piscine de la Lorraine.

Les travaux de construction sont étroitement coordonnés et se dérouleront par étapes sur plusieurs semestres d'hiver Il sera donc à nouveau possible de nager dans l'Aar et dans la piscine du Marzili pendant l'été. (ats)

