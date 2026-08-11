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Abusées par un ex-UDC: enquête dans l'affaire Patrick Frei

KEYPIX - Iwona L. umarmt ihre Tochter Paula, bei einer Mahnwache gegen sexualisierte Gewalt, am Montag, 27. Juli 2026 in Untersiggenthal. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Paula et Iwona L., victimes présumées de Patrick FreiKeystone

Abusées par un ex-UDC: enquête sur d'éventuelles erreurs des autorités

Une enquête externe a été mandatée en Argovie dans l'affaire Patrick Frei. L'ancien élue est accusé d'avoir drogué à plusieurs reprises une mère et sa fille ainsi qu'une troisième femme afin d'en abuser sexuellement.
11.08.2026, 11:3711.08.2026, 11:37

Le canton d'Argovie et la commune d'Untersiggenthal ont décidé de mandater une enquête externe sur la protection de deux victimes de violences sexuelles commises par un ex-député cantonal. Après les critiques sur la gestion du cas, les autorités veulent faire la lumière sur d'éventuels manquements.

L'enquête doit déterminer si les autorités impliquées ont commis des erreurs dans le traitement du dossier de deux victimes étrangères et si elles disposaient des informations nécessaires pour prendre leurs décisions, indique mardi le canton. Les commanditaires sont les départements concernés de l'Economie et de l'Intérieur ainsi que celui de la Santé et des Affaires sociales, auxquels se joint la commune d'Untersiggenthal.

Bonne nouvelle pour les victimes présumées de cet ex-UDC

L'objectif est aussi de voir si les bases légales – au niveau cantonal ou fédéral – doivent être adaptées afin de garantir un traitement adéquat des victimes et une protection plus efficace de celles-ci, écrivent les autorités argoviennes. Il s'agit en outre d'en tirer des enseignements pour l'avenir.

Le mandat sera attribué d'ici fin août 2026 et les résultats sont attendus au printemps 2027. Les procédures concernant l’aide sociale et le permis de séjour se poursuivent indépendamment de l’enquête, est-il précisé.

Des critiques sur le traitement des victimes

Après l’annonce d'une procédure pénale engagée contre l’ancien député UDC Patrick Frei, les critiques ont fusé concernant le traitement des deux victimes polonaises, une mère et sa fille, qui vivaient sous le même toit que l'agresseur présumé. Les médias ont épinglé la dénonciation par la commune à l'office des migrations, la décision d'expulsion par ce dernier et le versement d'une simple aide d'urgence.

En détention préventive depuis l'automne 2023, l'ancien élu, aujourd'hui âgé de 57 ans, est accusé d'avoir drogué à plusieurs reprises la mère et sa fille, alors mineure, ainsi qu'une troisième femme afin d'en abuser sexuellement. Le parquet argovien a requis à son encontre la prison à perpétuité. (jzs/ats)

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