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Emprisonné en Suisse, ce chef de gang retrouve le luxe en Bosnie

Emprisonné en Suisse, ce chef de gang retrouve le luxe en Bosnie.
Image: Instagram / Imago, montage watson

Extradé de la Suisse vers la Bosnie, ce chef de gang vit dans le luxe

Extradé par la Suisse vers la Bosnie, le chef du gang de motards «United Tribuns» Nermin C. a été libéré sous conditions il y a peu et affiche un train de vie luxueux en ligne.
11.05.2026, 09:2711.05.2026, 09:27

Nermin C. (nom connu de la rédaction) est l'un des cerveaux les plus dangereux du crime organisé en Europe. En Suisse, le Bosnien et fondateur du gang de motards «United Tribuns» a passé près de quatre ans en prison. La Suisse l'a désormais extradé vers la Bosnie, où il a été promptement libéré. Il vit désormais dans le luxe, comme le rapporte le Sonntagsblick.

Nermin C. avait fondé les United Tribuns en 2004 en Allemagne, avec son frère. Le groupe est rapidement devenu un gang puissant dans la scène des motards et n'a pas hésité à commettre des crimes graves, tels que le trafic de drogue et le proxénétisme. Mais l'étau s'est finalement resserré autour des frères C. en Allemagne, et les deux ont fui vers la Bosnie-Herzégovine.

Quatre années passées dans les prisons suisses

Le ministère public argovien a émis un mandat d'arrêt international contre Nermin C.: il lui est reproché de faire partie d'un réseau international de prostitution et de traite des êtres humains. Il aurait notamment attiré dans un piège une mineure originaire de Suisse afin de la contraindre à se prostituer. C'est ainsi que Nermin C. a été arrêté en 2022 à un poste frontière croate.

Nermin C.
Nermin C. est libre sous certaines conditions et peut donc se détendre à la piscine.Image: instagram

Le chef du gang a ensuite passé près de quatre ans dans les prisons suisses, jusqu'à ce que la Suisse l'extrade de manière surprenante vers la Bosnie: «Nous pouvons confirmer que Nermin C. a été extradé de Suisse le 31 mars 2026», indique un porte-parole de l'Office fédéral de la justice, interrogé par le Blick.

Le ministère de la justice bosnien mène en effet également une enquête contre Nermin C. et avait donc demandé son extradition. Le hic: des initiés craignent, selon le Blick, que les autorités bosniaques traitent Nermin C. avec des gants de velours. Son frère, le «président mondial» des United Tribuns, aurait notamment été libéré sous conditions après seulement un an de détention à Sarajevo, la capitale bosniaque.

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Et en effet: le tribunal de Sarajevo a confirmé, auprès du Schwarzwälder Bote, que Nermin C. a été libéré sous conditions il y a dix jours. Le chef du gang ne peut pas quitter son lieu de résidence ni rencontrer «certaines personnes». Cela ne semble toutefois pas beaucoup déranger Nermin C.: sur Instagram, il étale déjà son train de vie luxueux. (cpf)

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