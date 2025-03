«Le Conseil fédéral recourt à une ruse grossière» face aux retraités

Le Conseil fédéral veut taxer plus lourdement les retraits en capital dans le deuxième pilier. Image: Andrea Zahler

Les retraités ne doivent pas être mis à contribution pour alléger le budget de la Confédération, déclare Lukas Müller-Brunner, directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), dans une interview. Ce dernier s'y oppose, estimant qu'il est injuste de faire peser cette charge sur les assurés.



Anna Wanner / ch media

Les débris de la troisième réforme des caisses de pension jonchent encore le sol. Mais personne n'a envie de les ramasser. Que va-t-il se passer? Et pourquoi l'impression que les prestations du deuxième pilier de notre système de prévoyance s'affaiblissent se confirme-t-elle? Pour Lukas Müller-Brunner, directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), c'est faux. Il estime que la sécurité sociale s'améliorera à la retraite.

Après l’échec de la réforme des caisses de pension à l’automne, le secteur doit-il s’attendre à une nouvelle tentative législative?

Lukas Müller-Brunner: Le non est d'une part une occasion manquée. La loi sur la prévoyance professionnelle date de 1985. Avec la réforme, nous aurions pu la moderniser et l'adapter aux conditions générales de la société. D'autre part, il s'agit d'une décision populaire que nous respectons bien entendu. Le monde ne s'arrête pas pour autant. De nombreuses caisses de pension ont réagi et adapté leurs plans de prévoyance.

Le Parlement n'a guère envie d'une nouvelle réforme. Quels changements faut-il encore apporter?

Je partage cette appréciation. Et nous constatons que les trois tentatives d'adapter la loi aux nouvelles conditions de vie ont échoué. Essayer de refaire la même chose aujourd'hui reviendrait à forcer la main. De plus, certains thèmes, comme la numérisation, peuvent être mis en oeuvre sans modification de la loi.



Lukas Müller-Brunner, directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance ASIP. Image: zvg

A propos de Lukas Müller-Brunner Depuis deux ans, Lukas Müller-Brunner (1982) est directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). L'association représente plus de 900 caisses de pension, soit environ deux tiers des assurés de la prévoyance professionnelle en Suisse. Ensemble, elles gèrent une fortune de prévoyance d'environ 650 milliards de francs suisses.

Mais les problèmes demeurent. La raison pour laquelle les rentes des femmes sont généralement plus basses est uniquement due à la différence entre les rentes des caisses de pension. Comment combler l'écart de pension sans réforme?

La raison de cette différence n'est pas le genre, mais des parcours professionnels différents. Les personnes qui gagnent un salaire similaire ont une pension comparable. Mais c'est vrai, la vie professionnelle des femmes qui partent aujourd'hui à la retraite a justement été fortement marquée par des interruptions et du travail à temps partiel.



«Et cela réduit inévitablement la rente»

Comment l'absorber?

Je vois deux leviers: d'une part, le marché du travail est devenu plus diversifié. En raison de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, l'offre est plus importante, y compris pour les emplois à temps partiel. Le deuxième levier se situe au niveau des caisses de pension: la plupart des caisses ont réagi et adapté leurs plans de prévoyance de manière à ce que les bas revenus issus d'emplois à temps partiel notamment soient mieux assurés.



Le problème du taux de conversion minimal fixé par la loi, qui ne correspond plus à l'espérance de vie et à l'environnement des taux d'intérêt, n'est toujours pas résolu. Comment les caisses de pension concernées résolvent-elles ce problème?

Les caisses de pension qui sont très proches du régime obligatoire sont en train de déchanter. Elles savent que leur situation ne changera pas de sitôt. D'après mes informations, elles ne s'attendent plus à une réforme.



Qu'est-ce que cela signifie?

Soit les caisses de pension trouvent un moyen de subventionner transversalement les rentes excessives. Soit elles doivent se tourner vers le domaine surobligatoire, où elles ne sont plus liées aux prescriptions légales minimales et peuvent adapter les paramètres à l'espérance de vie et à l'environnement des taux d'intérêt. Mais cela entraîne des coûts pour les salariés et les employeurs.



Cela signifie que les personnes concernées sont mieux assurées, qu'elles cotisent davantage afin que la caisse de pension puisse abaisser le taux de conversion?

Exactement. Les caisses de pension peuvent assurer une plus grande partie du salaire dans le régime surobligatoire ou inclure des salaires qui ne sont pas prévus par la loi. Les caisses de pension ne baissent pas le taux de conversion parce qu'elles veulent absolument le baisser, mais parce qu'elles ne peuvent pas financer les rentes autrement. Sans cette mesure, les jeunes devraient cofinancer les rentes des assurés plus âgés. Il s'agit d'éviter cela.



La LPP a été introduite il y a 40 ans. Dans quelle mesure la protection financière à la retraite a-t-elle évolué?

Le 40e anniversaire est symbolique dans la mesure où la durée légale d'assurance va de 25 à 65 ans, soit 40 ans. Cela signifie qu'en 2025, les premières classes d'âge qui ont été assurées obligatoirement pendant toute leur vie professionnelle et qui ont donc rempli la durée de cotisation complète partiront à la retraite. Certes, les caisses de pension existaient déjà avant l'obligation légale. Mais maintenant, pour la première fois, nous pouvons partir du principe que toutes les personnes qui partent à la retraite bénéficient pleinement de l'effet de l'épargne-retraite. Cela améliorera considérablement la sécurité sociale des personnes âgées.



Actuellement, la première génération d'actifs disposant d'un deuxième pilier part à la retraite. Image: keystone

Le débat sur la dernière réforme l'a montré: la confiance dans le deuxième pilier s'effrite. Pourquoi?

Je ne suis pas d'accord. Il y a certes des acteurs qui, consciemment ou inconsciemment, jouent avec cette confiance et dénigrent la prévoyance professionnelle. Mais ce faisant, ils passent sous silence ce que le deuxième pilier a justement accompli ces dernières années. Nous avons vécu une pandémie, suivie d'une guerre en Ukraine avec des incertitudes massives sur les marchés financiers. Les caisses de pension ont bravé cette tempête et prouvé qu'elles pouvaient non seulement financer les rentes sur une longue période, mais aussi les garantir pour l'avenir.



La baisse du taux de conversion implique une réduction des pensions versées chaque mois. Les prestations des caisses de pension diminuent-elles?

C'est une idée fausse. Les gens vivent nettement plus longtemps qu'il y a trente ou quarante ans.

«C'est une bonne nouvelle pour nous tous»

Pour le système, cela signifie que les prestations promises une fois doivent être versées sur un horizon temporel beaucoup plus long. Les caisses de pension répondent à cette exigence, car elles versent davantage de pensions et elles les versent nettement plus longtemps. Parallèlement, les caisses doivent réagir à l'augmentation de l'espérance de vie de manière à ne promettre que des prestations qui peuvent être raisonnablement tenues.



L'expression du scepticisme à l'égard du deuxième pilier est une augmentation des retraits en capital.

Je ne considère pas cela comme un vote de défiance. C'est une possibilité légitime pour chaque personne assurée de décider librement si elle veut se faire verser l'argent, percevoir une rente ou choisir une forme mixte.



Savez-vous pourquoi les retraits de capitaux augmentent?

La baisse du taux de conversion dans le régime surobligatoire peut certes avoir une influence. Mais nous constatons aussi qu'il est devenu plus facile, par exemple, d'investir soi-même de l'argent. Mais dans l'ensemble, cette évolution m'inquiète.



Pourquoi?

Tout d'abord, il existe de bonnes raisons de percevoir un capital, par exemple en raison d'une mauvaise santé ou de l'acquisition d'un logement. Mais si la personne est conseillée par quelqu'un qui propose en même temps un placement de capital et peut ainsi gagner de l'argent, je suis sceptique.

«La limite du conflit d'intérêts est proche»

De plus, en cas de retrait du capital, il ne faut pas oublier que le versement de la rente, garanti jusqu'à la fin de la vie, est supprimé. Celui qui retire le capital assume donc un risque qui serait autrement supporté par la caisse de pension. Il est rare que l'on s'en sorte mieux.



En fin de compte, ce n'est plus le problème de la caisse de pension.

De telles décisions peuvent toutefois se répercuter à long terme sur la société. Si quelqu'un a fait un mauvais calcul et n'a plus d'argent à 75 ans, personne ne dira dans notre Etat social: vous avez voulu prendre le risque, maintenant vous voyez par vous-même. L'Etat devra proposer un filet de sécurité pour ces cas, et c'est bien ainsi.



Faut-il interdire le retrait du capital?

Pas du tout, ce serait mal. Il y a en effet de bonnes raisons de percevoir un capital.



Le Conseil fédéral offre une alternative: il propose d'imposer plus lourdement le retrait du capital dans le deuxième pilier. Serait-ce la solution?

Non, le Conseil fédéral recourt à une ruse grossière. Le gouvernement ne fait pas cette proposition parce qu'il trouve l'augmentation des retraits de capitaux problématique, mais parce qu'il a ficelé un paquet d'allègement budgétaire.

«Je trouve qu'il est négligent de la part du gouvernement de faire des fonds des caisses de pension un pion pour assainir le budget fédéral»

Nous pouvons toujours discuter de l'influence de l'imposition sur la décision de percevoir une rente ou un capital dans le deuxième pilier. Mais nous devons alors le faire dans la perspective de la prévoyance.



Celui qui perçoit une rente paie des impôts sur le revenu. Le retrait du capital présente des avantages fiscaux.

En effet, les sondages confirment que les impôts sont un facteur de retrait du capital. C'est indiscutable. En revanche, l'approche est erronée, d'autant plus que plusieurs cantons ont même baissé les impôts lors du retrait du capital. La procédure n'est pas harmonisée. De surcroit, l'Asip s'oppose fermement à l'augmentation de l'imposition du retrait de capital.



Les caisses de pension disposent de bons placements et de taux de couverture élevés: les prestations peuvent-elles maintenant être améliorées?

Dans de nombreux cas, oui. Il faut laisser cela sur la langue: au cours des vingt dernières années, nous avons été secoués par plusieurs crises financières, Corona et la guerre en Europe. Et pourtant, les caisses de pension sont en grande partie en mesure de verser les pensions plus longtemps, d'afficher de bons résultats de placement et d'en faire profiter les assurés.



Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Par exemple, sur trois francs de rente versés, un provient de l'employé, un de l'employeur et un du rendement. C'est un rapport qualité-prix imbattable, surtout pour les salariés.



«Plus de 5,5 millions d'assurés en Suisse peuvent se réjouir que les caisses de pension se portent aussi bien»

Comment les assurés peuvent-ils profiter de la situation?

Il n'y a pas de solution qui convienne à toutes les caisses de pension. Je constate que de nombreuses caisses de pension font profiter les assurés d'un taux d'intérêt nettement plus élevé; dans certains cas, les rentes sont également augmentées. Il faut décider de cet équilibre individuellement pour chaque caisse, afin de traiter les différentes générations le plus équitablement possible.



Au vu des turbulences internationales, on craint que la fortune de vieillesse de l'AVS ne soit menacée. On craint qu'en cas de sanctions, les Etats-Unis ne retiennent des fonds de prévoyance parce que la nouvelle banque de dépôt de l'AVS se trouve aux Etats-Unis. On sait que les caisses de pension gèrent encore beaucoup plus d'argent. Les avoirs de prévoyance sont-ils menacés?

C'est une nébuleuse politique qui me dérange vraiment. C'est exactement un exemple de la manière dont la confiance dans la prévoyance est sapée.



De quoi s'agit-il?

Comme l'AVS, chaque caisse de pension dispose d'une banque de dépôt. Celle-ci fournit un service important en gérant administrativement les titres de placement des caisses de pension. Mais elle ne peut pas décider des investissements ni transférer des fonds à l'étranger. Faire croire aux gens, à tort, que les avoirs des caisses de pension ne sont pas sûrs, c'est attaquer le deuxième pilier, un pilier important de la prospérité suisse.



Les caisses de pension sont également critiquées pour leurs placements, accusées d'alimenter le marché locatif. Exigent-elles des loyers trop élevés pour obtenir de bons résultats?

Je trouve dommage que les caisses de pension soient mises dans le même sac qu'un requin de l'immobilier qui vise des rendements excessifs. C'est une image déformée. Au contraire, de nombreuses caisses de pension qui investissent à long terme dans l'immobilier se sont engagées en faveur de la durabilité. Elles investissent par exemple dans des chauffages écologiques ou assument une responsabilité sociale en renonçant aux logements vacants. La critique globale est donc tout simplement fausse.



Les caisses de pension s'engagent en faveur de la durabilité et respectent les normes ESG pour leurs placements. Celles-ci tiennent compte de l'environnement, du social et de la gestion d'entreprise. Est-ce plus qu'une simple feuille de vigne?

Avec leurs concepts de placement, les caisses de pension sont tenues de financer les rentes de demain. Elles sont libres de décider si elles veulent en plus adopter des normes de durabilité dans leurs investissements. Nous constatons que l'intérêt augmente nettement ces dernières années. Plus de la moitié des caisses de pension appliquent volontairement de telles normes. Cette volonté d'organisation est un exemple parfait du bon fonctionnement de l'autorégulation d'un secteur organisé sur une base fédérale et de partenariat social.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)