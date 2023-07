Après la violente tempête survenue à La Chaux-de-Fonds lundi 24 juillet, les tâches pour tout réparer s'accumulent et n'en finissent pas. Keystone

Voici combien d'années il faudra à La Chaux-de-Fonds pour se remettre

Jusqu'à 5000 bâtiments doivent être remis en l'état dans la ville neuchâteloise. Un travail titanesque d'autant plus critique qu'il survient à un moment de l'année particulier.

Pour La Chaux-de-Fonds, se remettre de la violente tempête survenue ce 24 juillet durera plusieurs années. Trois ans, plus exactement, si l'on en croit l'estimation de Gottburg, entreprise spécialisée dans les façades et les toitures. Mercredi, les autorités ont, en effet, estimé, rapporte Arcinfo que 4000 à 5000 bâtiments doivent être remis en l'état.

«Depuis lundi après-midi, nous avons reçu une centaine de demandes d’intervention» Entreprise Gottburg arcinfo

Sécuriser les toitures, évacuer les tuiles, les cheminées, les panneaux solaires ainsi que tous les autres débris risquant de chuter sur les rues: pour Gottburg, les tâches s'accumulent et n'en finissent pas. La société a déclaré avoir, jusqu'à présent, envoyé «six équipes et six nacelles» sur place.

Main-d'œuvre manquante

Toutes sont néanmoins appelées à ne prendre aucun risque. Car au-delà des dégâts, le moment de l'année s'avère plus qu'inopportun, selon Arcinfo:

«La catastrophe intervient dans une période où les entreprises du bâtiment croulent déjà sous le travail et manquent de main-d’œuvre pour suivre le rythme» source: Arcinfo

Tous les autres chantiers entamés ou prévus et jugés non urgents ont ainsi été mis en pause.

La violente tempête s'étant abattue lundi vers 11h30 sur la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) a fait plusieurs blessés et causé un mort. Au vu des nombreux dégâts urbains et forestiers, la police a demandé à la population d'éviter les nombreux secteurs endommagés. (mndl)