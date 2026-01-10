Le centre de production cellulaire du CHUV à Epalinges (VD) n'a jamais été aussi sollicité. Keystone

Comment ce laboratoire romand fabrique de la «peau» pour les victimes

Depuis le drame de Crans-Montana, le centre de production cellulaire d'Epalinges (VD) carbure pour fabriquer des tissus corporels destinés aux grands brûlés de l'incendie du Constellation.

Le centre de production cellulaire du CHUV, à Epalinges, n'a jamais connu une telle effervescence. Le laboratoire est spécialisé dans la production de tissus corporels pour les grands brûlés.

Depuis le drame de Crans-Montana, les demandes affluent. Responsable de production au sein du laboratoire, la biologiste Stéphanie Droz-Georget se rappelle:

«Nous avons été sollicités très rapidement, déjà le vendredi 2 janvier»

Un bout de peau sain d'un patient hospitalisé au CHUV avait été acheminé au centre afin de produire des tissus qui pourront ensuite lui être greffés.

Au bout de deux à trois semaines, le centre arrive à fabriquer, à partir d'un petit échantillon de peau mis en culture, quelque 2600 centimètres carrés de tissu fait de cellules du patient. Une aire qui correspond à peu près à la surface d'un dos humain, explique Stéphanie Droz-Georget.

Les tissus sont produits à partir de cellules des personnes brûlées. Keystone

Ces tissus ne sont pas à proprement parler de la peau. La biologiste souligne:

«Ils n'ont pas de pores et la pilosité y est absente»

Mais comme ils sont conçus à partir des cellules de la personne brûlée, les risques de rejet n'existent pas. Le seul problème que rencontrent parfois les médecins est que la greffe ne prenne pas.

Les tissus, une fois produits, se présentent sous la forme de lamelles rectangulaires translucides et souples, aussi fines que du papier à cigarettes.

Lors des soins, ces «feuillets», comme les appelle Stéphanie Droz-Georget, sont posés, côte à côte, sur la peau du patient de façon à recouvrir l'ensemble de la zone lésée. Une fois greffés par les médecins, ces feuillets restent à vie. Le traitement peut être renouvelé, en posant une nouvelle couche, au bout de quelques années.

La situation est exceptionnelle

A ce jour, le centre de production cellulaire du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) a dû s'occuper d'échantillons de peau provenant de 11 victimes du terrible incendie du bar Le Constellation. Le laboratoire devrait recevoir encore prochainement quelques demandes en lien avec le drame de Crans-Montana.

Pour le centre, la situation actuelle est exceptionnelle. Stéphanie Droz-Georget précise:

«En temps normal, nous sommes sollicités entre 15 et 25 fois par année»

La biologiste ne cache pas que ce début d'année a été difficile du point de vue émotionnel, mais les équipes du laboratoire se sont mobilisées spontanément et ont répondu présent.

Il a fallu plusieurs semaines pour produire l'équivalent de la surface d'un dos en «peau». Keystone

Le centre de production cellulaire du CHUV est le seul en Europe de cette taille. Ses procédures ont été homologuées par Swissmedic, l'autorité de surveillance des produits thérapeutiques. Outre des substituts d'épiderme, il a les capacités de cultiver d'autres cellules comme les chondrocytes, qui composent le cartilage.

Le laboratoire d'Epalinges, qui peut recevoir des demandes des quatre coins de l'Europe, est généralement mis à contribution pour des personnes ayant subi des brûlures sur 40%, au moins, de leur corps. De nombreuses victimes de Crans-Montana ont été brûlées sur plus de 60% de leur corps. (ats)