pluie et neige
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Comment ce laboratoire romand fabrique de la «peau» pour les victimes

Fabienne, technicienne en analyse biomedicales au CHUV, prepare un morceau de peau afin de le multiplier et de le mettre en culture, ce jeudi 8 janvier 2026 au centre de production cellulaire du CHUV, ...
Le centre de production cellulaire du CHUV à Epalinges (VD) n'a jamais été aussi sollicité.Keystone

Comment ce laboratoire romand fabrique de la «peau» pour les victimes

Depuis le drame de Crans-Montana, le centre de production cellulaire d'Epalinges (VD) carbure pour fabriquer des tissus corporels destinés aux grands brûlés de l'incendie du Constellation.
10.01.2026, 08:2310.01.2026, 08:27

Le centre de production cellulaire du CHUV, à Epalinges, n'a jamais connu une telle effervescence. Le laboratoire est spécialisé dans la production de tissus corporels pour les grands brûlés.

«J’ai localisé son iPhone. Il était à la morgue»: cette maman raconte

Depuis le drame de Crans-Montana, les demandes affluent. Responsable de production au sein du laboratoire, la biologiste Stéphanie Droz-Georget se rappelle:

«Nous avons été sollicités très rapidement, déjà le vendredi 2 janvier»

Un bout de peau sain d'un patient hospitalisé au CHUV avait été acheminé au centre afin de produire des tissus qui pourront ensuite lui être greffés.

Au bout de deux à trois semaines, le centre arrive à fabriquer, à partir d'un petit échantillon de peau mis en culture, quelque 2600 centimètres carrés de tissu fait de cellules du patient. Une aire qui correspond à peu près à la surface d'un dos humain, explique Stéphanie Droz-Georget.

Fabienne, technicienne en analyse biomedicales au CHUV, disseque un morceau de peau afin de le multiplier et de le mettre en culture, ce jeudi 8 janvier 2026 au centre de production cellulaire du CHUV ...
Les tissus sont produits à partir de cellules des personnes brûlées.Keystone

Ces tissus ne sont pas à proprement parler de la peau. La biologiste souligne:

«Ils n'ont pas de pores et la pilosité y est absente»

Mais comme ils sont conçus à partir des cellules de la personne brûlée, les risques de rejet n'existent pas. Le seul problème que rencontrent parfois les médecins est que la greffe ne prenne pas.

Commentaire
Il nous a tous fait pleurer

Les tissus, une fois produits, se présentent sous la forme de lamelles rectangulaires translucides et souples, aussi fines que du papier à cigarettes.

Lors des soins, ces «feuillets», comme les appelle Stéphanie Droz-Georget, sont posés, côte à côte, sur la peau du patient de façon à recouvrir l'ensemble de la zone lésée. Une fois greffés par les médecins, ces feuillets restent à vie. Le traitement peut être renouvelé, en posant une nouvelle couche, au bout de quelques années.

La situation est exceptionnelle

A ce jour, le centre de production cellulaire du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) a dû s'occuper d'échantillons de peau provenant de 11 victimes du terrible incendie du bar Le Constellation. Le laboratoire devrait recevoir encore prochainement quelques demandes en lien avec le drame de Crans-Montana.

En direct
La commune de Crans-Montana s'excuse

Pour le centre, la situation actuelle est exceptionnelle. Stéphanie Droz-Georget précise:

«En temps normal, nous sommes sollicités entre 15 et 25 fois par année»

La biologiste ne cache pas que ce début d'année a été difficile du point de vue émotionnel, mais les équipes du laboratoire se sont mobilisées spontanément et ont répondu présent.

Fabienne, technicienne en analyse biomedicales au CHUV, disseque un morceau de peau afin de le multiplier et de le mettre en culture, ce jeudi 8 janvier 2026 au centre de production cellulaire du CHUV ...
Il a fallu plusieurs semaines pour produire l'équivalent de la surface d'un dos en «peau».Keystone

Le centre de production cellulaire du CHUV est le seul en Europe de cette taille. Ses procédures ont été homologuées par Swissmedic, l'autorité de surveillance des produits thérapeutiques. Outre des substituts d'épiderme, il a les capacités de cultiver d'autres cellules comme les chondrocytes, qui composent le cartilage.

Le laboratoire d'Epalinges, qui peut recevoir des demandes des quatre coins de l'Europe, est généralement mis à contribution pour des personnes ayant subi des brûlures sur 40%, au moins, de leur corps. De nombreuses victimes de Crans-Montana ont été brûlées sur plus de 60% de leur corps. (ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La cathédrale a fondu en larmes et nous avec
En ce jour de deuil national, des centaines de Lausannois se sont donné rendez-vous dans leur cathédrale pour suivre la cérémonie officielle retransmise en direct. Une façon de vivre ensemble une douleur qui dépasse les frontières suisses. Récit de ce moment suspendu.
La cérémonie ne commence que dans une heure, mais la foule se presse déjà sur le parvis alors que les portes n’ouvrent que dans une quinzaine de minutes. Certains discutent en petits groupes, d’autres ne soufflent mot. L’ambiance est un peu particulière, il y a de l’attente, mais aussi de l’appréhension.
L’article