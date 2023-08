Chaux-de-Fonds: «Les gens respectent moins la signalisation de sécurité»

Grégory Duc a dû fixer avec son équipe des priorités d'intervention: premièrement, assurer la sécurité de la population et des intervenants, deuxièmement effectuer des sauvetages et troisièmement dégager les axes prioritaires. «Le Grand Hôtel des Endroits a par exemple été privé d'accès durant un jour et demi, mais nous savions ses occupants en sécurité». (chl/ats)

Voici la stratégie du Conseil fédéral pour les CFF et son impact sur les Romands

Le gouvernement a présenté les nouveautés concernant le rail pour les 25 prochaines années. Voici la situation et ses objectifs en cinq points (et ça concerne les grands axes romands).

Ce 16 août 2023, le Conseil fédéral a validé la stratégie à long terme «Perspective Rail 2050» et le message concernant l'état d'avancement des projets d'infrastructure ferroviaire. Ces projets incluent des adaptations et extensions de projets déjà approuvés. Pour renforcer le rail, le Conseil fédéral propose au Parlement de prélever 2,6 milliards de francs additionnels du fonds d'infrastructure ferroviaire pour des extensions importantes et des surcoûts. Et cela concerne les Romands, notamment la ligne Genève-Lausanne.