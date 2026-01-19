Jacques Moretti pourrait sortir de détention. Image: watson/keystone

Comment les Moretti ont trouvé 400 000 francs pour sortir de détention

Mis en cause après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, le couple a trouvé de quoi financer sa caution. Mais il reste un détail à régler.

Le gérant du bar Le Constellation, à Crans-Montana, a réuni la somme exigée par la justice valaisanne pour sa remise en liberté. Selon franceinfo, Jacques Moretti dispose désormais des 200 000 francs suisses demandés à titre de caution.

En détention depuis une dizaine de jours, le copropriétaire du Constellation pouvait espérer une libération conditionnelle, à condition de respecter plusieurs mesures, dont le port d’un bracelet électronique, la remise de ses papiers d’identité et le versement de cette caution. Son avocat a confirmé à franceinfo que la somme avait bien été réunie.

D'où vient la somme?

L’argent ne provient pas directement du couple. Toujours selon franceinfo, un proche des époux Moretti s’est porté garant et a accepté de verser les fonds pour Jacques Moretti, mais aussi pour son épouse Jessica Moretti, qui a elle aussi dû fournir une caution équivalente pour rester libre.

La justice doit encore vérifier l’identité du donateur, son profil et la provenance des fonds avant de valider la remise en liberté. Si ces contrôles aboutissent, la libération de Jacques Moretti pourrait intervenir. «Son avocat assure que c'est une question de jours», indique franceinfo.

Parallèlement, le couple de gérants doit être à nouveau entendu par la justice à partir de mardi matin, une convocation jugée inattendue, car les autorités évoquaient jusqu'alors la fin du mois. Pour rappel, les deux ressortissants français sont soupçonnés d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence, après l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An, qui a fait 40 morts et 116 blessés. (jah)