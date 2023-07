La police et les pompiers déblayent la grue renversée qui se trouvait sur la place de la gare de La Chaux-de-Fonds. Keystone

Sécurité: comment expliquer la chute fatale d'une grue à La Chaux-de-Fonds?

Sur les hauteurs du Jura, les grues doivent être particulièrement bien sécurisées. Mais cela n'a pas suffi dans le cas de la violente tempête de lundi. Un expert en grues et la Suva évaluent la situation.

Sabine Kuster / ch media

Des pastèques ont éclaté sur la route. La faute à une grue renversée à La Chaux-de-Fonds qui a touché des caisses de fruits. Mais la chute de cette dernière a également coûté la vie à un homme d'une cinquantaine d'années qui se trouvait dans sa voiture, garée. Laquelle a ensuite pris feu. Mardi 25 juillet, les débris de la place de la gare de La Chaux-de-Fonds ont enfin pu être déblayés.

En raison de la chute de la grue, une procédure est maintenant en cours, dans laquelle l'assureur accidents Suva est impliqué. Les questions sont les suivantes:

La grue était-elle suffisamment sécurisée?

Pouvait-elle tourner librement dans le vent?

En théorie, une grue peut-elle réellement résister à des vents aussi violents que ceux qui ont soufflé lundi 24 juillet à La Chaux-de-Fonds?

Selon Adrian Vonlanthen, porte-parole de la Suva, les exploitants de grues doivent faire appel à un ingénieur civil connaissant bien les conditions locales dans les endroits exposés où des turbulences dues au vent sont à craindre. En effet, la ville se trouve dans une zone spéciale sur la carte des vents pour l'installation de grues en Suisse: une bande orange s'étend sur les crêtes du Jura, de la Vallée de Joux jusqu'au nord d'Aarau, en Argovie, avec une force décroissante. Ce qui nécessite donc «une évaluation individuelle par un ingénieur civil».

Carte des vents pour les grues de construction: orange pour les montagnes du Jura, rouge pour la zone alpine et marron pour les vallées du foehn. Image: suva

La Vallée de Joux est l'endroit où une tornade de force F4 a causé d'importants dégâts en août 1890 et 1971. Là, et sur les hauteurs du Jura en général, les orages sont particulièrement violents, et chacun comporte le risque de fortes rafales descendantes, voire de tornades.

«On ne peut pas l'expliquer précisément, mais la forte humidité joue un rôle, sans parler du fait que le Jura offre certes une déclivité, mais n'est pas assez élevé pour freiner les vents» Thomas Kleiber, Météo Suisse

Lundi 24 juillet, la rafale arrivant du Locle a traversé La Chaux-de-Fonds en une ligne longitudinale avant de se dissiper.

La norme ne s'applique pas à de telles forces de vent

Il existe des lignes directrices spéciales de la Suva pour les zones de vent. Vonlanthen déclare toutefois:

«Il faut toutefois souligner que des vitesses de vent telles que celles mesurées lundi, à La-Chaux-de-Fonds, sont exceptionnelles» Adrian Vonlanthen, porte-parole de la Suva

L'expert en grues Pius Meyer, d'Oberengstringen (AG), déclare lui aussi:

«Jusqu'à présent, la norme ne prévoit pas de telles forces de vent en Suisse» Pius Meyer, expert en grues

Certes, la sécurité des grues face au vent a été renforcée dans toute l'Europe après la tempête Lothar en 1999: la norme EN 14439 est en vigueur depuis 2010. Dans le Jura, comparable à une vallée suisse de foehn, une grue de 40 mètres de haut, comme celle qui se trouvait à La Chaux-de-Fonds selon l'estimation de Meyer, devrait être conçue pour résister à des rafales d'au moins 170 km/h. Mais la norme EN 14439 n'est pas encore entrée en vigueur.

Une meilleure stabilité serait par exemple obtenue en ajoutant plus de lest au pied de la grue. Cela aurait peut-être aussi aidé à La Chaux-de-Fonds, car selon les photos, la grue n'a pas plié, mais est tombée dans son ensemble. Des grues capables de résister à des vents plus forts sont tout à fait réalisables: en 2018, une grue a été montée sur l'Eiger pour la construction de la nouvelle station Eigergletscher des chemins de fer de la Jungfrau, et elle a résisté aux vents de 250 km/h qui y soufflent. «Mais la sécurité est toujours une question d'efforts, de coûts et de proportionnalité, la sécurité absolue n'existe malheureusement pas», explique Pius Meyer.

Deux à trois grues s'écroulent chaque année

Tous les cas de chute de grues ne sont pas déclarés à la Suva, mais l'assurance estime qu'il y a deux à trois chutes par an. Selon Vonlanthen, les dommages corporels sont rares, les raisons étant généralement des fondations défectueuses et des charges trop élevées transportées - et non pas la tempête.

MétéoSuisse part actuellement du principe que ce n'est pas une tornade, mais un downburst, une violente rafale descendante, qui a provoqué les destructions et finalement le renversement de la grue à La Chaux-de-Fonds. «En principe, c'est une avalanche d'air froid qui tombe d'un nuage d'orage», explique Thomas Kleiber. Elle se produit lorsque de l'air sec s'écoule dans la couche nuageuse centrale, qui fait alors non seulement fondre les grêlons, mais fait aussi s'évaporer les gouttes de pluie.

Ces deux phénomènes entraînent un fort refroidissement. De plus, le vent ascendant, qui maintient par exemple les grêlons en suspension dans un nuage d'orage, s'effondre. Plus rien ne retient l'air froid en haut et, selon Kleiber, il se précipite vers le sol comme un seau d'eau et s'y répand de la même manière: dans toutes les directions.

Les routes rectilignes ont-elles joué un rôle?

Et c'est là que l'urbanisation particulière en damier de La Chaux-de-Fonds pourrait jouer un rôle: les rues du centre sont tracées au cordeau et à angle droit.

«Lorsqu'une partie d'une rafale descendante pénètre dans une rue, le vent ne peut circuler que dans des espaces plus petits» Christof Gromke, responsable du laboratoire d'aérodynamique du bâtiment et de l'environnement à l'Institut de technologie de Karlsruhe

Les rues rectilignes ralentissent moins la vitesse du vent que les rues courbes ou sinueuses, mais on ne peut pas dire dans quelle mesure.

Thomas Kleiber de MétéoSuisse ne pense en revanche pas que les rues à angle droit de La Chaux-de-Fonds augmentent le risque:

«Sinon, la ville devrait toujours se faire remarquer par de tels vents descendants, mais elle ne le fait pas» Thomas Kleiber, Météo Suisse

Il n'est pas possible de chiffrer la fréquence des rafales descendantes en Suisse, car il n'existe pas de valeur seuil. Ces dernières sont fréquentes pendant les orages, mais des rafales aussi fortes sont globalement très rares. Pour pouvoir en mesurer une, il faut qu'il y ait une station de mesure à proximité, mais elles ne sont pas conçues pour des mesures aussi fortes: dans le cas de La Chaux-de-Fonds, le capteur a probablement été cassé. La mesure de 217 km/h est mise en doute. «Nous allons déduire la vitesse du vent sur la base des images des dommages», dit Kleiber.

