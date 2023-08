Le logo de la Poste sur un fourgon électrique lors d'une livraison en soirée, photographié le 15 août 2023, dans la région de Berne. Image: KEYSTONE

Le logo de La Poste suisse énerve les paraplégiques

Le groupe public de la Poste s'est récemment doté d'une nouvelle identité visuelle. Seulement, le nouveau logo rappelle fortement celui de la Fondation suisse pour paraplégiques. Celle-ci exprime son mécontentement.

Benjamin Weinmann / ch media

Dans quatre mois environ, la Poste fêtera ses 175 ans d'existence – le 1er janvier 2024, pour être exact. A l'occasion de cet anniversaire, le groupe public s'est récemment offert un cadeau sous la forme d'un nouveau logo: une croix suisse rouge à côté d'un «P» noir sur fond jaune.

Peu après cette annonce, fin avril, une voix s'est fait entendre: la Fondation suisse pour paraplégiques a placé sur Instagram son logo à côté de celui du groupe.

Il est écrit: «Chère Poste. Nous sommes heureux que notre logo vous plaise autant». dr

En réalité, il s’avère que la situation n’a pas du tout fait rire l’organisation dont le porte-parole Stéphan Michel a déclaré:

«En raison du risque de confusion entre le logo de la Poste et celui de la Fondation suisse pour paraplégiques, nous avons engagé une procédure d'opposition auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)». Stéphan Michel, porte-parole de la Fondation suisse pour paraplégiques

La Poste va maintenant pouvoir prendre position. L’institution décidera ensuite s'il existe un risque de confusion et ce qu'il adviendra de l'enregistrement de sa nouvelle marque. Cette décision pourrait alors être contestée, selon Stephan Michel.

Le problème principal: la croix

Il est vrai que les deux icônes présente de fortes similitudes. La Fondation pour paraplégiques a elle aussi une croix suisse et un «P» à sa droite. En revanche, les couleurs sont différentes, tout comme la conception de la croix et de la lettre.

Le porte-parole de la Poste, Stefan Dauner, ne nie pas non plus ces ressemblances:

«Nous sommes conscients que notre logo modernisé présente une certaine ressemblance avec celui de la Fondation suisse pour paraplégiques» Stefan Dauner, porte-parole de la Poste

Mais le facteur déterminant est de savoir s'il y a bel et bien un risque de confusion. «A notre avis, il n'y en a pas. La Poste est active dans un tout autre secteur.» Des discussions ont déjà eu lieu avec la Fondation pour paraplégiques et se poursuivent.

Le logo de la poste figure sur tous les véhicules, uniformes, moyens de correspondance et points de contact du groupe public. Toutefois, il en existe aujourd'hui quinze variantes différentes. Le renouvellement de l'identité visuelle doit permettre d'uniformiser le tout.

Le «P» noir doit remplacer l'inscription «Die Post», «La Poste», «La Posta», «Swiss Post», qui varie selon la langue. «A l'avenir, il n'y aura plus qu'un seul logo pour la Poste. Celui-ci deviendra l'élément fédérateur des régions linguistiques, comme la Poste l'est au quotidien», a déclaré Roberto Cirillo, le patron de la Poste, cité dans un communiqué en avril.

Le logo qui sera remplacé. Keystone

Réduction des coûts

Avec cette démarche, Roberto Cirillo espère notamment réaliser des économies. En effet, l'uniformisation permet de réduire les coûts de création et de maintenance des supports de communication, des sites web et des inscriptions sur les véhicules et bâtiments.

La transformation de tous les logos est prévue sur les cinq prochaines années. C'est ainsi orné que les 2200 cars postaux sillonneront le pays à l'avenir. Le célèbre cor, présent sur les bus, ne devrait toutefois pas disparaître. Le logo de Postfinance, quant à lui, est encore en cours de révision.

Et si les paraplégiques gagnent?

Mais que se passerait-il si la Fondation pour paraplégiques obtenait gain de cause et que la Poste devait à nouveau modifier son logo? Quels seraient alors les coûts? Le porte-parole du géant jaune affirme que depuis l'annonce, fin avril, le logo a été introduit principalement sur les canaux numériques, c'est-à-dire le site web et l'application.

«Les véhicules nouvellement acquis, les automates My Post 24 et les fournitures sont également ornés du nouveau logo» Roberto Cirillo, patron de La Poste

La mise en œuvre se fait progressivement, il est donc difficile de donner des chiffres précis sur les coûts d'un éventuel renouvellement.

Un autre changement n'est, cependant, pas l'objet de contestations sur le plan juridique: en juillet, la Poste a annoncé qu'elle allait faire confectionner de nouveaux uniformes pour son personnel. A partir de 2025, tous les employés recevront des vêtements au look un peu plus moderne. Mais contrairement au nouveau logo, le jaune vif de la Poste y sera presque totalement absent.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder