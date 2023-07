Mauvais nouvelle: la Poste augmente ses tarifs

Le géant jaune va gonfler ses prix dès début 2024. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus.

La Poste augmentera début 2024 les prix des lettres et des colis. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus. Les colis Priority et Economy seront majorés de 1,5 franc. La hausse a été décidée en accord avec le Surveillant des prix, précise la Poste.

Le géant jaune justifie ces hausses par la baisse continue du volume des lettres et des opérations réalisées au guichet ainsi que par le renchérissement, qui augmente considérablement les coûts de l’énergie, des transports, du matériel et des salaires.

Concrètement, une lettre Courrier A reviendra à 1,20 franc (contre 1,10 franc jusqu’ici) et une lettre Courrier B à 1 franc (90 centimes). Un colis Economy jusqu’à 2 kg coûtera 8,50 francs (7 francs) et un colis Priority coûtera 10,50 francs (9 francs).

Ces hausses sont «absolument nécessaires», affirme le patron Roberto Cirillo jeudi dans un communiqué. Le compromis trouvé avec le Surveillant des prix ne permet pas de compenser totalement la hausse des coûts, selon Robert Cirillo, selon lequel la Poste devra continuer «à se serrer la ceinture».

(ats/svp)