Près de 80% des pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine. Image: Shutterstock

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Une coalition de la société civile, d'ONG et de politiciens lance une initiative populaire pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. C'est «une condition indispensable à la construction d'une paix juste et durable», clament les initiants.

La Suisse doit reconnaître officiellement la Palestine comme Etat. Une coalition de la société civile, d'ONG et de politiciens a lancé mardi une initiative populaire dans ce but. Elle a 18 mois pour récolter 100 000 signatures.

L'initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine comme Etat souverain et indépendant, précise un communiqué du comité «Palestina Oui!». Septante-six ans après la reconnaissance par la Suisse de l'Etat d'Israël, la reconnaissance de l'Etat de Palestine est «une condition indispensable à la construction d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui respecte l'égalité des droits de tous les peuples vivant sur la même terre».

Cette reconnaissance serait également cohérente avec le soutien de la Suisse à une solution à deux Etats. Aujourd’hui, la souffrance de la population palestinienne à Gaza est incommensurable, rappelle le chirurgien Pietro Majno-Hurst, membre de Swiss Healthcare Workers Against Genocide, cité dans le communiqué.

Refus du Conseil fédéral

Près de 80% des pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine. Récemment, onze Etats occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont franchi le pas. Mais le Conseil fédéral «refuse obstinément», regrette encore le comité.

Le gouvernement a jusqu'ici toujours argumenté que le moment n'est pas encore venu. «Nous nous engagerons pour l'institution d’une autorité palestinienne en vue de la création d'un Etat palestinien», a précisé Ignazio Cassis lundi soir à la radio publique tessinoise RSI, interrogé sur les récents développements à Gaza suite au plan de paix de Donald Trump. (jzs/ats)