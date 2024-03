Ludesco a rassemblé plus de 9700 personnes à La Chaux-de-Fonds

Keystone

Ludesco 2024 a été un triomphe ludique. Plus de 9700 participants ont répondu présents. Un record mondial a même été battu.

Ludesco, le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, a attiré plus de 9700 personnes de tout le pays et de France voisine de vendredi à dimanche à La Chaux-de-Fonds (NE). Plus de 80 animations et 1800 jeux étaient proposés.

Ce sont les meilleurs chiffres enregistrés par la manifestation depuis la fin de la pandémie. Le record absolu 2019 a été manqué de 350 entrées, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué dimanche.

Pour cette 15e édition, le festival s’est étendu à travers La Chaux-de-Fonds. Le coeur battant de la manifestation, située autour de la Maison du Peuple, s'est vue agrandir d’un bâtiment. Ce nouveau lieu a accueilli les nouveautés ludiques venant de paraître ou celles encore au stade de prototypes.

Le festival s'est aussi propagé partout en ville à travers des dizaines de lieux inédits. Les visiteurs ont pu jouer à un jeu grandeur nature dans une villa imaginée par Le Corbusier, participer à une enquête dans un temple néo-gothique ou à un atelier d’écriture de scénario de jeu dans l’appartement style sapin d’un riche fabricant de boîtes de montres. Une nuit de l'horreur à travers la ville était aussi au programme.

Le record du monde de bilboquet, avec 12 417 coups en 24 heures, établi en 2012 à Ludesco, a été dépassé. Toyman et son équipe, aidés par les festivalières et festivaliers, ont réussi 34 281 coups en 24 heures.

Keystone

Ludesco était encore l’occasion de remettre le «Prix suisse du jeu». Après une consultation réalisée auprès de 1500 joueurs et joueuses provenant de 14 clubs de jeu et 22 ludothèques, le prix a été attribué, en partenariat avec la Fédération suisse des ludothèques et le Musée suisse du jeu, à «Faraway» (catégorie adultes) et «Nekojima» (catégorie familles). Ces deux jeux ont raflé la mise parmi les milliers de titres parus en 2023.

La prochaine édition de Ludesco se tiendra du 15 au 17 mars 2025. (chl/ats)