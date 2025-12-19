brouillard
Une boule de gin de 800 kilos retrouvée dans le lac de Constance

Un robot trouve une boule de 800 kilos pleine de gin dans un lac suisse

L’objet avait été déposé au fond du lac par un producteur souhaitant donner un arôme particulier à son gin. Après en avoir perdu la trace l’entreprise avait déposé plainte pour vol.
19.12.2025, 16:4919.12.2025, 16:49

Un robot plongeur a trouvé dans le lac de Constance une boule en acier d'environ 800 kg, remplie de gin. Le producteur l'avait entreposée dans les eaux du lac au large de Romanshorn (TG) en 2022 pour en retirer un arôme particulier après 100 jours, mais ne l'avait plus retrouvée. L'entreprise avait donc déposé plainte pour vol.

La sphère a été trouvée près du rivage de Romanshorn, à une quinzaine de mètres de profondeur, précise vendredi à Keystone-ATS Silvan Paganini, président de la société locale de sauvetage. Elle est intacte.

Lac de Constance: repêchage d&#039;une boule de gin disparue en 2022.
Image: Raphael Rohner

La police du lac a pu la localiser et la repêcher à la mi-journée, confirme un porte-parole de la police thurgovienne. L'objet d'une capacité de 230 litres a été restitué à son propriétaire. Le gin contenu dans la boule devait, à l'origine, être vendu en bouteilles à un prix de 99 francs. (jah/ats)

