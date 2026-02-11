faible pluie
L'UDC Vaud se ridiculise sur Instagram avec un drapeau

L'UDC Vaud se ridiculise sur Instagram

Pour sa campagne, l'UDC Vaud tente l'IA. Sans grand succès.
11.02.2026, 09:3711.02.2026, 09:37

Qu’un parti politique recoure à des représentations artistiques en période de campagne électorale n’a rien de nouveau. Que l’intelligence artificielle générative soit mise à contribution est peut-être plus récent, mais cela ne surprend plus aujourd’hui. Peu coûteuse et polyvalente, elle peut faire beaucoup, à condition de savoir s’en servir.

Flagge Waadtland/Vaudois
Quelle jolie image.Image: sc/instagram/reddit

Et manifestement, l'UDC vaudoise a encore quelques leçons à tirer en la matière. Dans une publication sur le compte Instagram officiel de la section cantonale, le parti a diffusé l’image d’un père et de son fils contemplant le Léman, sous un drapeau vaudois baigné de rayons de soleil poétiques. En légende figurait cette déclaration:

«Nos valeurs ne sont pas négociables!»

Jusque-là, rien d’anormal. Problème: le drapeau comporte plusieurs erreurs.

Cherchez l'erreur.
Cherchez l'erreur.Image: sc/reddit/instagram

Pour quiconque a déjà vu le drapeau du canton de Vaud, les couleurs inversées sautent immédiatement aux yeux: le vert se trouve en bas et le blanc en haut. En outre, la devise officielle est «Liberté et Patrie»; la conjonction semble ici s’être évaporée.

Des élus «compromettent» la sécurité de la Suisse à cause de l'IA

Mais la devise reste incorrecte à un autre égard: elle devrait figurer uniquement sur la moitié supérieure (blanche) du drapeau, et non sur les deux parties. Enfin, le format même de l’étendard est erroné: comme tous les drapeaux cantonaux suisses, il respecte un rapport de proportions de 1:1.

L'image IA de l'UDC moquée sur les réseaux sociaux

Le compte Instagram Balance ton IA, qui dénonce l’usage intempestif de l’intelligence artificielle en Romandie auprès de ses 7000 abonnés, s’est fendu d’un petit post pour «l'image générée par ces champions».

L&#039;UDC Vaud se ridiculise avec un drapeau cantonal généré par IA – trouvez les erreurs
Image: capture instagram

En story, il rebondit sur l'accroche du post: «défenseurs des valeurs suisses, ça sait même pas reconnaître un drapeau.»

L&#039;UDC se ridiculise avec un drapeau cantonal généré par IA
Image: instagram

Mais c'est surtout l'usage de l'IA elle-même qui est critiqué, notamment pour son impact sur l'emploi.

L&#039;UDC se ridiculise avec un drapeau cantonal généré par IA
Image: instagram

Et les commentaires ne sont pas tendres. L'un a remarqué un autre point curieux:

«L'enfant est le premier mutant humain-brocoli apparemment 😂»

Tandis qu'un second rebondit sur le patrimoine du Lavaux:

«Pourtant c’est bien connu ! Le blanc, dans le vert !!!»
Le jeu de mot est vif.

Et un autre détourne l'acronyme:

«L'Union Des Champions XD»

On ignore si Jean-François Thuillard, député au Grand Conseil vaudois et destinataire de cette action de campagne, était au courant de cette mésaventure vexillologique. La publication a depuis été supprimée.

(cpf/hun)

L’article