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Berne: un homme lance pierres et bouteille de gaz sur des passants

Un homme lance des pierres et du gaz sur des passants à Berne

Polizei Bern
La police cantonale bernoise a dû intervenir pour maîtriser un drôle d'individu qui lançait des pierres sur des passants.Image: Shutterstock
Un homme récalcitrant a été interpellé samedi par la police bernoise. L'individu lançait des pierres et une bouteille de gaz en direction des passants.
09.08.2026, 11:2109.08.2026, 11:21

La police cantonale bernoise a interpellé samedi matin un homme récalcitrant. Celui-ci aurait lancé des pierres et une bouteille de gaz en direction de passants et d'un bus de ligne.

Lorsque la police a voulu interpeller l'homme dans la Neubrückstrasse, celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions et a lancé une pierre en direction des agents. Les policiers ont alors utilisé une balle en caoutchouc pour neutraliser la menace, mais celle-ci a manqué sa cible. L'homme a ensuite pris la fuite à pied par la Schützenmattstrasse, avant d'être interpellé par la police sur le parvis de la Reitschule. Il n'a pas été blessé.

La police avait été alertée vers 8 heures 20 après avoir reçu un signalement faisant état d'une altercation dans la Neubrückstrasse. Selon les premières constatations, une femme et un homme se seraient d'abord disputés verbalement près du Henkerbrünnli, avant qu'une altercation physique n'éclate de l'autre côté de la rue. (btr/ats)

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