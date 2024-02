Mardi après-midi, la température de l'eau à Genève n'était que de 6,2 degrés.

Un site génial vient en aide aux baigneurs de trois lacs romands

Une plate-forme permet aux nageurs du Léman, des lacs de Joux et de Morat de connaître la température de l'eau en temps réel, et donc d'adapter leur pratique durant l'hiver.

Plus de «Sport»

Ceux qui se baignent chaque hiver dans le lac Léman ont sans doute déjà entendu parler de «ce gars qui a créé un site internet permettant de connaître la température de l'eau». Il s'appelle Nicolas Lindt et depuis 2020, son portail (lake.lindt.one) est consulté religieusement par les adeptes des bains froids les plus assidus entre Le Bouveret et Genève.

Le site a connu un tel succès en peu de temps que Nicolas, un informaticien de 32 ans installé à l'est de Lausanne, a décidé de le rendre plus complet encore en ajoutant il y a quelques jours les températures des lacs de Joux et de Morat.

Ainsi, en sélectionnant le lac puis la plage de son choix, l'utilisateur y trouve successivement:

Les coordonnées GPS (en cliquant sur les chiffres, le lieu apparaît sur une carte)

La date et l'heure

La température

La moyenne des sept derniers jours (onglet thermomètre)

Les prévisions et l'historique sur diverses périodes de l'année (onglet graphique)

Une véritable bible pour les givrés romands, une communauté dans laquelle Nicolas baigne depuis 2018 et dont la plupart des membres respectent le principe, communément admis, d'une minute de baignade par degré. En connaissant la température en temps réel, chaque utilisateur de son site peut ensuite calculer le temps qu'il peut passer dans l'eau froide.

Une approche théorique qui était celle de Nicolas Lindt à ses débuts. Mais la pratique a révisé son jugement. «Il est plus judicieux de débuter progressivement et d'ajuster la durée en fonction du ressenti individuel, estime-t-il. Bien que la règle d'une minute par degré puisse servir de repère, elle ne prend pas en compte divers facteurs tels que l'état physique de la personne, la météo, la température extérieure, ainsi que les conditions de baignade, dans une eau calme ou agitée.»

Puisque relever la température à la surface des lacs ne permettrait pas de se faire une juste idée du ressenti du nageur, Nicolas Lindt a décidé de cibler la mesure à 20 ou 40 cm sous l'eau, «une distance jusqu'à laquelle tous les organes vitaux sont immergés». Les températures qu'il fournit aux fidèles de son site sont des prédictions issues d'un modèle mathématique développé par l'Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau (EAWAG). Les données de cet institut sont actualisées toutes les trois heures.

«C'est un peu comme la météo. Mais les résultats sont très précis: pas mal de gens s'étant baignés avec un thermomètre digital se sont rendu compte que les valeurs présentes sur mon site étaient conformes à leurs données.»

Ces nageurs ont pu confronter leurs résultats à ceux de Nicolas grâce aux QR codes que lui-même au départ, puis des internautes ensuite, ont placé sur le littoral (les affiches sont en libre téléchargement sur le site sous "télécharger affiches").

«En scannant l'autocollant, ils arrivent directement sur la page de mon site qui donne la température de l'eau à cet endroit» Nicolas Lindt

Si Nicolas Lindt peut proposer autant de données accessibles gratuitement, c'est grâce à une petite prouesse informatique. «Au départ, mon site était pensé pour indiquer la température d'une seule zone de baignade, celle de Lutry, où j'ai mes habitudes, rembobine-t-il. Ce qui a été compliqué, et qui m'a pris du temps, c'est d'adapter le site pour qu'il puisse héberger les données de toutes les plages du Léman, puis ensuite celles de deux lacs supplémentaires.»

Le Vaudois s'est aussi amusé à ajouter plusieurs sections ludiques, comme le top 3 des plages les plus chaudes/froides.

Le classement mardi 30 janvier

Nicolas Lindt aimerait désormais proposer aux internautes les températures des lacs de Neuchâtel et de la Gruyère. Mais il dépend pour cela du travail de l'Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau, dont il récupère les données (calculées dans un but scientifique) pour les mettre au service des baigneurs. «Je suis en contact avec les responsables de l'Institut. Je leur ai demandé de créer les modèles mathématiques des lacs de Neuchâtel et de la Gruyère. Je les ajouterai dès qu'ils seront disponibles.»