Image: dr

Un cours de l'Unil dégénère

Une scène de bagarre s'est déroulée en plein cours à la faculté des HEC à l'Université de Lausanne. Dans des vidéos qui circulent sur des groupes estudiantins, on peut voir deux individus interrompre un cours, et une autre personne en venir aux mains.

Plus de «Suisse»

Que s'est-il passé en plein cours à l'Université de Lausanne? Des vidéos partagées à de nombreuses reprises dans des groupes WhatsApp estudiantins montrent une scène assez peu digne d'une haute école.

Les faits remontent au mercredi 27 novembre dans le bâtiment Amphipôle. Vers 9 heures 10, deux individus sont venus interrompre un enseignant à la faculté des HEC, alors en train de faire classe devant 300 étudiants.

Le cours ayant également été diffusé en ligne, la séquence a été repartagée dans des cercles proches de l'université.

Vidéo: extern / rest

Contactée, l'école, via son attachée de presse Géraldine Falbriard, précise être en train d'analyser les événements.

«Ce qu'il s’est passé, quelle que soit la motivation des personnes, n’est pas acceptable» Géraldine Falbriard, en charge de la relations médias à l'Université de Lausanne

La responsable presse de l'Université de Lausanne assure que l'enseignant, qui a préféré quitter son cours pour aller chercher la sécurité plutôt que de laisser les deux individus prendre la parole, a eu la bonne attitude. «Le professeur dont le cours a été perturbé par surprise a eu une attitude respectueuse vu la situation.»

La scène a aussi été filmée directement par des étudiants présents dans l'amphithéâtre.

Vidéo: extern / rest

Géraldine Falbriard rappelle encore qu'un enseignant peut laisser des tierces personnes intervenir dans son cours, sous certaines conditions.

«Comme il l’a précisé [dans la vidéo], des annonces peuvent-être faites dans un cours si une demande préalable est faite au professeur. Ce qui n’a pas été respecté dans ce cas.» Géraldine Falbriard, en charge des relations médias à l'Université de Lausanne

Qui sont les deux personnes venues interrompre le cours, quelles étaient leurs motivations, et qui est la personne qui en vient aux mains? A ce stade, l'Université de Lausanne ne donne pas plus d'informations. Mais selon des messages échangés entre étudiants que nous avons pu consulter, ce sont «des écolos qui ont voulu faire une présentation, le prof a dit non et ça a fini en baston».