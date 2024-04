Corps retrouvé à Lausanne: la victime se serait poignardée

Lausanne: on en sait plus sur le corps retrouvé près de la gare

Les anti-racistes craignent le noyautage de l'UDC par des extrémistes

La fondation contre le racisme a enregistré une augmentation de plus de 50% des actes discriminatoires et des discours de haine. L'attaque terroriste du Hamas contre Israël a été un élément déclencheur. Mais l'attitude du groupe d'extrême droite Junge Tat et la campagne électorale de l'UDC jouent également un rôle.

L'année dernière, le nombre d'actes antisémites et de discours de haine enregistrés en Suisse a été nettement plus élevé qu'en 2022, selon le dernier rapport sur la discrimination publié mercredi par la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) et la Société pour les minorités en Suisse (GMS).