La station qui veut séduire l'Amérique

De nombreux ressortissants étrangers pourraient figurer parmi les victimes de l'incendie d'un bar à Crans-Montana (VS). La station était déjà passablement axée vers l'international. Mais avec le rachat de ses domaines skiables par Vail Resorts en mai 2024, elle mise davantage encore sur les Etats-Unis.
01.01.2026, 13:38
Des skieurs profitent des installations sur le domaine skiable le jeudi 23 fevrier 2023 a Crans-Montana en Valais. Actuellement proprietaire de l&#039;investisseur immobilier et milliardaire tcheque R ...
Keystone

«Nous avons observé un regain d'intérêt des visiteurs nord-américains pour la Suisse suite à la reprise des domaines de Crans-Montana et d'Andermatt Sedrun», a récemment indiqué un représentant de Vail Resorts.

Fin 2024, Bruno Huggler, directeur de l'office de tourisme de la station valaisanne, expliquait qu'avec l'entrée au capital de Vail Resorts, la structure de la clientèle pourrait en effet évoluer:

«Actuellement, nous sommes à 70% de touristes suisses, quand 30% viennent de l'étranger, surtout de France, d'Italie, des pays du Benelux et du Royaume-Uni»
Bruno Huggler

Les Américains ne pesaient alors que pour 3% des nuitées.

Mais ce chiffre devrait croître à terme. L'objectif: atteindre une part de 12% des nuitées des hôtes venus des Etats-Unis d'ici les championnats du monde de ski alpin en 2027, avait expliqué Pete Petrovski, directeur des Remontées mécaniques de Crans Montana/Vail Resorts.

A propos du terrible accident dans la station valaisanne ⬇️

Ce que l’on sait du bar Le Constellation

Au total, Vail Resorts a annoncé des investissements de 30 millions de francs sur cinq ans. «Nous avons déjà investi dans l'offre de restauration ainsi que dans l'enneigement artificiel, à hauteur de 4 millions de francs», avait précisé Petrosvski. Des campagnes promotionnelles sont également au programme pour renforcer la visibilité de la destination à l'international. (ats)

