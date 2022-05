Lausanne a envoyé une capsule dans le futur, voici ce qu'elle contient

C'est lors d'un mercredi pluvieux, que je me suis rendue, parapluie sous le bras, à l'enfouissement d'une capsule temporelle à Lausanne. Reportage.

Une capsule temporelle. A Lausanne. Si j'étais un peu sceptique au départ, ma curiosité a fini par l'emporter: il fallait absolument que je sache ce que la boîte allait contenir. Après avoir tenté de recevoir cette information par email, on m'a répondu que j'en saurais plus sur place.

Arrivée sur le chantier, on m'équipe d'un casque et d'une veste fluorescente (chic) et je commence tout de suite par prendre des photos de la capsule en question. Sur la boîte en acier, on peut lire: «A l'occasion de la rénovation historique du Grand-Pont de 2022, la Municipalité de la Ville de Lausanne souhaite, au nom des habitants et des habitantes de la commune, transmettre ici quelques traces d'aujourd'hui aux Lausannoises et aux Lausannois de demain.»

La capsule temporelle enterrée à Lausanne le mercredi 05 mai 2022

Quelques minutes plus tard, un groupe débarque, c'est la Municipalité de la capitale vaudoise. Un petit discours officiel et quelques pelletées plus tard et la boîte est déjà sous-terre (enfin entre deux couches de béton sur le Grand Pont). Le tout dure à peu près 5 min.

Le moment (un peu gênant) de l'enterrement👇 Vidéo: watson

Mais alors qu'est-ce qui a bien pu être enterré? Des prédictions sur l'avenir? Un livre de recettes? Rien de tout ça. Les objets ont été en partie choisis par les Lausannois et par la Municipalité de Lausanne.

La Municipalité a fait son choix et ce n'est pas très fun: le programme de législature 2021-2026, la brochure d'information de la rénovation du Grand-Pont et l'édition anniversaire du journal 24 Heures du 9 avril 2022.

En ce qui concerne les objets sélectionnés par la population, on y retrouve, dans l'ordre:

Plan de la ville de Lausanne

Photos des travaux du Grand-Pont

Autotest COVID avec mode d'emploi

Téléphone portable avec chargeur

Un flacon d'eau du lac Léman

Le timbre de la guette de Lausanne

Un enregistrement des bruits de la ville sur une clé USB

Photos de la ville

Ticket de bus

Graines de la région

Plan du réseau TL

Pièce de monnaie

Voilà. Aussitôt ma curiosité assouvie, aussitôt déçue. Réaliser qu'un autotest COVID, représente mon époque? C'est déprimant. Ou peut-être que c'était à cause de la pluie ou parce qu'il n'y avait pas grand monde, ou parce qu'en arrivant la boîte était déjà fermée, alors que j'aurais voulu y glisser clandestinement un mot pour les générations futures, ou alors peut-être que c'était simplement le fait de penser à l'avenir.

Censée être découverte d'ici à une centaine d'années lors de la prochaine rénovation du Grand-Pont, je ne connaîtrais jamais la réaction de ceux qui l'ouvriront, mais je leur souhaite d'avoir encore des poissons dans le lac Léman.