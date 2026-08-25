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Une Coop romande évacuée à cause d'une «erreur humaine»

Les clients du Centre commercial Coop Caroline, à Lausanne, ont vécu une pause de midi compliquée ce mardi. Une alarme déclenchée à cause d’une «erreur humaine» a crée un gros moment de panique.

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Vers 12h45 ce mardi, une alarme d’évacuation a retenti dans l’entier du Centre commercial Coop Caroline, à Lausanne. Un centre logiquement pris d’assaut par des clients venus s’acheter à manger pour leur pause lunch. Dès les premières puissantes alarmes sonores et visuelles, le restaurant, situé au dernier étage du bâtiment, a été le théâtre de plusieurs mouvements de foule à la fois paniquée et hésitante.

Les réactions au moment de l’alarme: «C’est un test ou il faut dégager vite fait?»

«Bordel, je viens de prendre ma nourriture, je fais quoi je l’abandonne?»

Si de très rares héros sont restés stoïques devant leur repas, la majorité des clients a déguerpi en moins d’une minute, en laissant les assiettes sur la table ou en quittant précipitamment l’allée du self-service. Dans la panique, deux hommes se prendront un plateau au-dessus de la tête et le personnel du self a été assailli de questions: «C’est la vapeur causée par le rayon boulangerie qui a enclenché l’alarme», nous dit un client. «C’est dans les parkings, je crois», nous raconte un autre.

Il faudra un peu moins de cinq minutes pour que l’alarme s’arrête enfin et que les employés puissent rassurer les clients: c’est une fausse alerte. Devant le centre, sur le trottoir, quelques pompiers sont pourtant bien présents.



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Contacté, le service média de la Coop nous a transmis quelques explications: «L’alarme, accompagnée d’un message vocal demandant l’évacuation, s’est déclenchée à 12h45», nous confirme Giovanni Iacomini, responsable communication pour la Suisse romande.

«Il s'agit d'une erreur d'une personne du centre qui avait mal planifié une alarme test. Cette personne s’est très rapidement rendu compte de son erreur et l’a signalée» Giovanni Iacomini, responsable communication de la Coop pour la Suisse romande.

«Dès que la situation a été clarifiée, la clientèle a pu regagner le bâtiment», conclut le porte-parole de la Coop. Plus de peur que de mal, mais une pause lunch digne d’un film d’action pour quelques centaines de clients.