Hautes écoles vaudoises: tests gratuits jusqu'au 31 octobre

La cigarette a moins la cote chez les jeunes

Si fumer est aujourd'hui considéré comme moins «cool», la législation sur le tabac ne dissuade pas les jeunes consommateurs, révèle une étude suisse.

Depuis 2006, tous les cantons suisses - à l'exception des Rhodes-Intérieures d'Appenzell et de Schwyz - rendent illégale la vente de cigarettes aux jeunes de moins de 16 ou 18 ans. Mais cette interdiction n'a que peu ou pas d'effet, selon une étude de chercheurs bâlois et lausannois. Et pour cause. Les jeunes parviennent à s'en procurer de manière détournée.

Entre 2001 et 2016, les chercheurs suisses ont interrogé plus de 80'000 jeunes de moins de 21 ans dans toute la Suisse sur leur …