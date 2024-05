«Une ligne rouge a été franchie»: le PS condamne les «likes» de son élu

Le PS vaudois et lausannois condamne fermement des «likes» controversés de son élu Mountazar Jaffar. Une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.

Plus de «Suisse»

Suite à des «likes» controversés apposés par le conseiller communal lausannois socialiste, Mountazar Jaffar, sur les réseaux sociaux, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, les directions du Parti socialiste lausannois (PSL) et du Parti socialiste vaudois (PSV) ont réagi avec fermeté.

«Les présidences du Parti socialiste lausannois (PSL) et du Parti socialiste vaudois (PSV) qui se distancient clairement des agissements de M. Jaffar, estiment qu’une ligne rouge a été franchie et le lui ont fait savoir» Le communiqué du PS de Lausanne et Vaud

Jaffar a tenu à préciser qu'il ne soutenait, en aucun cas, le régime iranien, la destruction de l'Etat d'Israël, ni aucune forme de régime dictatorial. Il a également reconnu que ces «likes» étaient une erreur.

Le conseiller communal lausannois socialiste Mountazar Jaffar. Image: DR

Face à cette situation, le PSL et le PSV ont décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mountazar Jaffar, conformément aux statuts du parti.

«Le PS est engagé de longue date contre toutes les discriminations et ne tolère en aucun cas les actes antisémites, tout comme il ne soutient aucune organisation terroriste ou irrespectueuse des droits fondamentaux, des droits des femmes et des minorités, qu’il s’agisse du régime islamiste iranien ou du Hamas.» Le communiqué du PS de Lausanne et Vaud

Le PS réaffirme son soutien aux mouvements de la société civile et aux actions politiques visant à un cessez-le-feu rapide à Gaza et à la garantie de l'aide humanitaire. Tout en soulignant que la critique de la politique israélienne à Gaza ne saurait être assimilée à de l'antisémitisme, le parti rappelle que tout propos ou acte antisémite est inacceptable et sera condamné avec la plus grande fermeté.

«Toujours choqué des attentats du 7 octobre qui ont coûté la vie à plus de 1100 personnes. L’actuelle destruction de Gaza ayant entraîné la mort de plus de 35 000 personnes et de multiples conséquences humanitaires doit cesser.» Le communiqué du PS de Lausanne et Vaud

(jah)