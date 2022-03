L'auteur présumé de la rixe mortelle du Flon sous les verrous

Une bagarre entre bandes rivales avait fait un mort. Le suspect principal a été arrêté et huit autres protagonistes ont été interpellés.

L'auteur présumé de la rixe mortelle du Flon est sous les verrous, et huit autres protagonistes ont été interpellés. Le 26 septembre, une altercation entre deux bandes rivales, l'une neuchâteloise, l'autre de Bienne et Fribourg, avait fait un mort et un blessé grave.

La police judiciaire de Lausanne et le Ministère public ont fait le point, jeudi, sur la rixe survenue le dimanche 26 septembre dans le quartier du Flon, au centre de Lausanne. Un jeune Loclois de 20 ans avait perdu la vie, et un autre été grièvement blessé à une jambe.

Les autorités indiquent que les investigations menées en «étroite collaboration» avec les polices cantonales vaudoise, bernoise, fribourgeoise et neuchâteloise ont permis d'identifier et d'interpeller l'auteur présumé de l'homicide, ainsi que huit autres personnes impliquées à des degrés divers.

L'enquête a permis de déterminer que les personnes impliquées sont issues de bandes rivales: l'une provenant du Locle et de La Chaux-de-Fonds, l'autre de Bienne et de Fribourg, précise le communiqué.

Le soir en question, trois Loclois se sont rendus à Lausanne pour faire la fête. Huit Biennois et Fribourgeois en ont fait de même de leur côté. En fin de soirée, après que les Loclois sont sortis d'une discothèque du Flon, les deux bandes se sont retrouvées face à face, puis la rixe s'est produite. (sda/ats)