Les élus verts privés de viande? Comment Genève se prépare à revoter

Les Verts privés de viande? Comment Genève se prépare à revoter

L'amendement polémique voté par les Verts genevois il y a deux semaines et prescrivant un régime alimentaire pour leurs élus sera revoté samedi en assemblée, sous une forme plus soft. Les deux camps s'y préparent. Ambiance.

Les Verts genevois ont choisi de ronger l’os jusqu’à la moelle. Après le timide «oui» du congrès cantonal il y a deux semaines (53 oui, 45 non et 16 abstentions) à un amendement obligeant les élus du parti à ne pas manger de viande lors des repas officiels, 25 membres (le nombre nécessaire à une telle démarche) ont demandé qu'un deuxième vote ait lieu. Le comité a ainsi élaboré une version plus adoucie de la mesure, sur laquelle se prononcera l'assemblée générale ce samedi 11 juin.

Mobilisation en vue

C'est que l'interdit alimentaire qui a été voté il y a deux semaines, soumis par le groupe de travail «Ethique animal», a suscité davantage qu'un profond désaccord. On parle à l'interne d'un ras-le-bol plus général vis-à-vis d'une radicalisation autour de certains thèmes militants. Il s'agit aussi d'une inquiétude que ce parti, héritier d'une vision libertaire de l'être humain, ne bascule – ou ait déjà basculé – dans un discours autoritaire, voire sectaire.

La nouvelle version du texte pourrait se présenter sous la forme d'une recommandation, et non plus d'une obligation. Cette variante passera-t-elle comme une lettre à la poste? Sera-t-elle à nouveau acceptée par une faible majorité? Essuiera-t-elle un refus? Toutes les options sont ouvertes pour cette assemblée à laquelle l'ensemble des membres est convié et qui a pour objet la validation du programme de législature 2023-2028 et la charte des candidats, dont fait partie le fameux amendement.

«J'espère qu'il y aura du monde, c'est tout ce que je peux vous dire», nous lâche l'une des 25 personnes à avoir signé pour un nouveau vote. On comprend qu'il s'agit de mobiliser le plus possible autour de soi, d'un côté comme de l'autre. Or, cette stratégie comporte un risque, de l'aveu même des deux parties: si tout le monde amène ses amis, le débat peut être biaisé. D'ailleurs, aucun de nos interlocuteurs n'ose jouer les Madame Soleil sur la fréquentation de samedi. On sait toutefois que les magistraux municipaux seront en plein voyage.

Objectif appaisement

«Je pense que beaucoup de membres souhaitent que l'on parvienne à une solution qui satisfait les diverses sensibilités, cela dit je ne sais pas si on y arrivera», estime Marjorie de Chastonay. Bien que la première version du texte ne lui ait pas posé de problème sur le plan de ses convictions, la députée a plaidé pour une nouvelle discussion. Pour elle, en effet, il y a eu un problème de forme lors du vote du congrès:

«L'amendement proposé a été présenté à l'assemblée le matin même. Le vote s'est fait de manière rapide, après quelques échanges»

Il est donc important à ses yeux qu'il y ait «le temps et l’espace pour en reparler». Avec l'espoir à la clef de «trouver un compromis qui apaise les membres». Le secrétaire général du parti parle, lui, d'une «position de consensus», ce qui reflète une volonté plus ambitieuse encore, celle de dépasser la division actuelle de la formation politique pour aboutir à une solution raisonnable acceptée par tous. «Il y aura sûrement plusieurs propositions de modification», nous glisse une source, «d’où une discussion qui débouchera sur un vote.»

Le chemin est cependant semé d'embûches; la délicatesse du sujet en fait partie. «Il y a toute la question de l’exemplarité qui se pose et qui n’est pas évidente», commente la politicienne. «Mais cet amendement touche aussi aux domaines de la santé, de l’environnement, de l’éthique animale, du local ou encore du bio. C’est dire si le débat est complexe!» Il promet également d'être nourri.