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Le congé parental devrait bientôt être soumis au vote

Les dirigeants des Vert-e-s ont exigé notamment la création d&#039;un Secrétariat d&#039;Etat à la protection du climat et de placer le climat en priorité.
Plus de 136 000 signatures ont été récoltées, ont annoncé samedi les Vert-e-s et le PVL, qui déposeront le texte mercredi auprès de la Chancellerie fédérale.Keystone

Le congé parental devrait bientôt être soumis au vote

Plus de 136 000 signatures ont été récoltées pour l’initiative des Vert-e-s et du PVL. Le texte prévoit 18 semaines de congé pour chacun des deux parents.
26.09.2026, 12:5426.09.2026, 12:54

Le peuple suisse devrait se prononcer sur l'initiative pour un congé parental. Plus de 136 000 signatures ont été récoltées, ont annoncé samedi les Vert-e-s et le PVL, qui déposeront le texte mercredi auprès de la Chancellerie fédérale.

Le nombre de paraphes valables permettra à l'initiative d'aboutir «avec une marge confortable», indiquent les deux partis samedi dans deux communiqués séparés. L'initiative est également portée par Alliance F, Travail.Suisse et le Centre femmes.

110 000 signatures pour six mois de congé maternité en Suisse
110 000 signatures pour six mois de congé maternité en Suisse

Le texte demande un congé parental de 18 semaines par parent, non transmissible et à prendre en principe en alternance. Le montant et le financement doivent être fixés suivant l'allocation en cas de service militaire ou de service civil. Le comité demande une mise en oeuvre dans les cinq ans en cas de oui du peuple et des cantons. (tib/ats)

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