Ce que Lausanne et Genève font pour la Journée contre l'homophobie

A l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, plusieurs événements et célébrations ont lieu en Suisse romande. Notamment à Genève et à Lausanne. Tour d'horizon.

Les chiffres viennent de tomber: une agression homophobe a lieu chaque semaine en Suisse. Soit 61 cas enregistrés par les associations en 2020. Malgré les mesures contre la pandémie et la réduction de la mobilité, ce chiffre est resté stable par rapport à l'année précédente.

Ce lundi 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie et de nombreux événements ont lieu en Suisse romande, notamment à Lausanne et à Genève. Tour d'horizon:

Pour cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, la capitale vaudoise fait flotter un drapeau arc-en-ciel sur son Hôtel-de-Ville: