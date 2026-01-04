Toutes les victimes de Crans-Montana ont été identifiées

Les autorités valaisannes ont annoncé dimanche soir la fin de l'identification des victimes de l'incendie dans un bar à Crans-Montana.

Keystone

Des milliers de personnes ont commémoré les victimes ce week-end, avant l'inévitable reprise du quotidien lundi.

Les autorités valaisannes ont annoncé dimanche soir l'identification des seize dernières victimes. Quatre d'entre elles sont Suisses, dont deux adolescentes de 15 ans, une jeune femme de 22 ans et une double-nationale (Suisse/France) de 24 ans.

Outre cette dernière, on dénombre sept autres Français, dont une jeune femme de 26 ans, une autre de 33 ans et quatre jeunes hommes, âgés de 14 ans, 17 ans, 20 ans et 23 ans. La police recense aussi une triple-nationale (France/Israël/Grand-Bretagne) de 15 ans parmi les victimes.

Figurent encore deux adolescentes italiennes de 15 et 16 ans et un jeune Italien de 16 ans, une Belge de 17 ans et une Portugaise de 22 ans. Au total, 22 des 40 défunts sont suisses et 18 de nationalité étrangère.

Les commémorations se sont enchainées depuis jeudi, au lendemain de l'incendie survenu dans le bar Le Constellation à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An. (ats)