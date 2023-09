La Confédération met la main au portemonnaie pour aider la Libye

La Direction du développement et de la coopération va débloquer une aide supplémentaire d'un million de francs pour soutenir la population libyenne touchée par de graves inondations au début du mois de septembre.

La Confédération va débloquer une aide supplémentaire de plus d'un million de francs afin de soutenir la population affectée par les inondations en Libye. Elle a aussi proposé son aide à l'ONU pour l'envoi de matériel et d'experts.

Ces informations ressortent d'une question posée au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) par Denis de la Reussille (POP/NE). «Le bilan de ces terribles inondations, très probablement causées par le dérèglement climatique et le réchauffement de la Méditerranée, pourrait être de plus de 10'000 morts et disparus. Le Conseil fédéral envisage-t-il de faire parvenir une aide?»

Trois mesures pour aider la Libye

Malgré les contraintes d’accès et de sécurité en Libye, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a pris trois mesures, selon la réponse du DFAE. Premièrement, elle adapte ses activités afin d’inclure une composante médicale. Deuxièmement, elle débloquera une aide supplémentaire de plus d’un million de francs afin de soutenir la population affectée.

Finalement, elle a soumis une offre à l’ONU pour l’envoi de matériel ainsi que d’experts du Corps suisse d’Aide humanitaire. La DDC n'est pas présente en Libye mais gère son engagement humanitaire depuis la Tunisie voisine. Elle avait indiqué la semaine dernière examiner un soutien financier à des partenaires locaux ou multilatéraux pour répondre aux besoins urgents des victimes des inondations.

La tempête Daniel a frappé dans la nuit du 10 au 11 septembre l'Est de la Libye notamment Derna, une ville de 100'000 habitants bordant la Méditerranée, entraînant la rupture de deux barrages en amont et provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami emportant tout sur son passage. Selon le dernier bilan officiel provisoire, les inondations ont fait au moins 3868 morts, alors que des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues. (anc/ats)