Genève interdit certains véhicules dès aujourd'hui

En raison de la forte chaleur et de la pollution à l'ozone qui en découle, Genève réagit: dès aujourd'hui, certains véhicules sont interdits dans la ville et la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est réduite pour tous les véhicules. Il s'agit d'une première en Suisse.

Lea Hartmann / ch media

Jusqu'à 37°C et pas un nuage dans le ciel: la chaleur estivale nous fait non seulement transpirer, mais elle affecte également la qualité de l'air. La pollution par l'ozone est actuellement élevée, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé telles que des difficultés respiratoires, des irritations oculaires ou même, à long terme, des maladies cardiovasculaires.

Le canton de Genève a donc réagi. En raison des niveaux élevés d'ozone, certaines voitures seront interdites dans la ville à partir de mercredi. Mardi soir, le canton a déclenché le niveau deux sur trois du plan anti-smog. Ce qui signifie que les voitures qui émettent beaucoup de polluants sont interdites dans la ville de Genève, et ce de 6 à 22 heures.



La mesure concerne principalement les véhicules anciens et lourds. De plus, la vitesse maximale sur l'autoroute est réduite à 80 km/h. En contrepartie, les transports publics seront gratuits pour tous dans tout le canton à partir de mercredi.

Une voiture sur dix concernée

Genève est la première ville à prononcer une telle interdiction. Depuis 2020, une réglementation correspondante est en vigueur dans le canton; tous les propriétaires de véhicules doivent acheter une vignette avec un numéro spécifique en fonction des émissions polluantes de leur voiture.

C'est la première fois que le niveau deux du plan ozone est activé et que les transports publics deviennent gratuits. La phase 1, avec des restrictions de circulation moins strictes, avait été déclenchée pendant quelques jours en 2020. A l'époque, selon la Tribune de Genève, aucune sanction n'avait été infligée, car la réglementation était encore toute nouvelle. Aujourd'hui, pour la première fois, toute personne circulant dans la ville avec un véhicule polluant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs.

Une personne colle un Stick'Air de catégorie 1 sur le pare-brise de sa voiture. Keystone

Près de 7% des véhicules à Genève sont concernés par l'interdiction actuelle de circuler en ville. Une mesure qui permettrait de réduire de 20 à 25% les émissions d'oxyde d'azote responsables de la pollution par l'ozone, nous a expliqué Aline Staub Spörri, directrice du service compétent du département genevois de l'environnement.

Au niveau trois sur trois, d'autres catégories de véhicules seraient interdites, ce qui concernerait environ 20% des voitures. Des exceptions s'appliquent à certains types de transport. La durée de validité de ces mesures n'est pas encore connue – les autorités décideront à court terme en fonction de l'évolution de la qualité de l'air. Les niveaux d'ozone devraient rester très élevés dans les prochains jours.

D'autres cantons lancent également une alerte

Les cantons de Suisse centrale ont également lancé cette semaine une alerte concernant la forte augmentation des taux d'ozone. La valeur limite de 120 microgrammes par mètre cube, qui selon l'ordonnance fédérale ne peut être dépassée qu'une fois par an, a été franchie dans plusieurs stations, surtout l'après-midi.

La forte pollution par l'ozone est due à des polluants atmosphériques tels que les gaz d'échappement des voitures, qui se transforment en gaz à effet de serre sous l'effet d'un fort ensoleillement. Les autorités genevoises et celles de Suisse centrale recommandent, dans la mesure du possible, de limiter les activités physiques intenses au matin et de passer le moins de temps possible à l'extérieur l'après-midi et le soir. (adapt. max)