En Suisse, le logement d'utilité publique doit être encouragé

Le terrain à bâtir est cher, les logements coopératifs sont rares. L'association Coopératives d'habitation Suisse demande différentes mesures.

36 m² par personne? Cette association a une solution pour loger les Suisses



Environ 50 000 logements vont manquer en Suisse d'ici 2026. L'association Coopératives d'habitation a demandé, mardi, des mesures pour encourager la construction de logements d'utilité publique – entre autres avec un droit de préemption.



Poser des exigences pour lutter contre la pénurie de logements qui menace en Suisse est dans l'air du temps. Mais il est nécessaire d'agir, en particulier pour le logement d'utilité publique par les coopératives d'habitation. En effet, cette forme de logement est actuellement presque insignifiante.

Seulement 5% des logements en Suisse sont dits d'utilité publique, comme le constate l'Office fédéral du logement (OFL). «C'est clairement trop peu, et c'est pourquoi nous demandons maintenant que des mesures soient prises», déclare Eva Herzog, conseillère aux Etats socialiste et présidente de Coopératives d'habitation Suisse (Armoup), l'association des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

Les logements d'utilité publique c'est quoi? Les logements d'utilité publique combinent les avantages du logement en location et du logement en propriété. Cette «troisième voie» confère aux habitants un droit de participation et davantage de sécurité que les contrats de location usuels. admin.ch

L'association a invité les membres du Parlement suisse à «placer le thème de la pénurie de logements en tête de l'agenda politique», explique l'Armoup. Des représentants du secteur du logement d'utilité publique ainsi que des membres de partis de gauche et des conseillers nationaux proches de l'association des locataires se sont rendus à l'événement – mais l'intérêt était moindre du côté bourgeois.

Près de 30% de permis de construire en moins

Martin Tschirren, directeur de l'OFL, a été le premier à donner un aperçu de la situation actuelle en Suisse. «Bien qu'il n'y ait pas encore de situation de crise dans toute la Suisse, nous nous dirigeons vers une pénurie de logements», a-t-il déclaré devant les personnes présentes. Le directeur de l'OFL fait référence aux calculs de Wüest Partner qui parlent d'une pénurie d'environ 50 000 logements en Suisse d'ici 2026.



Martin Tschirren, directeur de l'OFL, parle d'une crise du logement imminente. image: KEYSTONE

Pour Tschirren, les principaux facteurs de la forte demande de logements sont l'immigration et la réduction du nombre de ménages – ou l'évolution démographique. «En ce qui concerne l'immigration, il s'agit de la population résidente permanente. Les personnes ayant le statut de réfugié ou d'asile n'ont qu'une influence limitée sur le marché du logement à court et moyen terme, car elles sont d'abord hébergées dans des logements collectifs», explique le directeur de l'OFL.

«Au cours des cinq dernières années, la production de logements a chuté de près de 20%»

La réduction du nombre de ménages a presque joué un rôle plus important dans la demande que l'immigration. «Environ deux tiers de tous les ménages sont des ménages d'une ou deux personnes – une tendance à la hausse.»



Prenons maintenant l'offre: «Au cours des cinq dernières années, la production de logements a chuté de près de 20%», déclare le directeur de l'OFL. Les chiffres concernant les permis de construire seraient encore «moins roses». De juin 2016 à novembre 2022, ils auraient diminué de près de 29%. En 2022, 38 000 unités de logement ont été autorisées. Or, la demande est d'environ 50 000, explique Martin Tschirren. Dans ce contexte, il s'agit d'augmenter l'offre de logements et, surtout, de créer davantage de logements à prix modérés.

«Pas de grands logements inutiles»

C'est la clé pour Manuela Weichelt. La conseillère nationale zougoise des Verts est membre du comité de Coopératives d'habitation Suisse. Elle a récemment demandé au Conseil fédéral, dans une interpellation, ce qu'il comptait faire pour lutter contre la pénurie de logements.

La conseillère nationale Manuela Weichelt veut plus de logements d'utilité publique. image: KEYSTONE

Cependant, la réponse du gouvernement – qui préfère attendre – était insuffisante pour elle. Lors de la session parlementaire, Weichelt a donc plaidé en faveur du soutien à construction de logements à but non lucratif.

Elle mentionne la différence de prix pour un appartement de trois pièces à Zurich. Pour les coopératives, le loyer médian est de 964 francs, mais de 1713 francs pour les sociétés sans but lucratif. De plus, les locataires de logements coopératifs auraient besoin de moins de surface habitable: 36 mètres carrés par personne contre 47 mètres carrés pour les logements sans but lucratif.

Faut-il désormais avoir honte de vivre dans plus de mètres carrés que la moyenne de la population? La politicienne Verte répond:

«Nous devons être conscients et utiliser nos ressources avec soin. Cela vaut aussi pour le nombre de mètres carrés dont on a besoin. Il ne faut pas vivre dans des appartements inutilement grands.»

Dans combien de mètres carrés la conseillère nationale vit-elle? «Je ne le calcule pas tout le temps, car cela change souvent – quand mes enfants emménagent et déménagent, ou quand j'ai un sous-locataire. Mais je veille à ce que des personnes qui ne font pas partie de la famille vivent toujours chez nous», répond Manuela Weichelt.

La conseillère aux Etats – et ancienne candidate au Conseil fédéral –, Eva Herzog, ne sait pas non plus exactement dans combien de mètres carrés elle vit. Elle précise à watson:

«Nos enfants sont en train de partir, nous avons une occupation changeante dans la maison. Mais la question de savoir si nous déménagerons un jour dans un appartement plus petit se pose.»

Eva Herzog, conseillère aux Etats socialiste et présidente de Coopératives d'habitation Suisse. image: keystone

Utiliser des terrains inutiles pour construire

Pour l'association, le problème principal du manque d'offre de logements d'utilité publique réside surtout dans le prix élevé du mètre carré. «La demande est forte, mais les terrains abordables sont rares. Moi-même, je ne peux pas non plus vivre dans un logement d'utilité publique, car ma coopérative cherche des terrains à bâtir depuis 20 ans», explique Manuela Weichelt. La conseillère nationale estime que la solution est «relativement simple». Elle demande au gouvernement de mettre des terrains qui ne sont plus nécessaires à disposition pour la construction de logements d'utilité publique.

Un terme revient sans cesse pendant la session: le droit de préemption. Cette mesure vise à élargir la marge de manœuvre des communes en matière de politique du logement dans toute la Suisse. Actuellement, deux variantes différentes sont déjà appliquées dans les cantons de Genève et de Vaud, et une initiative du Parti socialiste zurichois a été déposée.

Dans ce contexte, les communes sont informées à l'avance lors de la vente de parcelles et de terrains à bâtir – afin de pouvoir les acquérir elles-mêmes si elles sont intéressées. Dans le canton de Vaud, il doit y avoir une «pénurie de logements» pour que le droit de préemption puisse être appliqué. Cela signifie qu'il faut un taux de logements vacants inférieur à 1,5%. Le bien immobilier acquis doit ensuite être utilisé pour la construction de logements d'utilité publique.

Dans le canton de Vaud, un droit de préemption est déjà appliqué. image: KEYSTONE

Dans le canton de Genève, le droit de préemption existe depuis 1978. De plus, contrairement à Vaud ou aux plans de Zurich, les autorités genevoises peuvent acheter un bien immobilier à un prix inférieur si le prix convenu leur semble excessif.

Soutenir financièrement les communes

Au lieu de cette mesure avec l'intervention sur les prix, Manuela Weichelt mise sur un «fonds d'acquisition de terrain» de la part de la Confédération, qui devrait «soutenir financièrement les communes lors de l'achat». Les villes ou les communes pourraient ainsi acheter plus facilement les biens immobiliers et les remettre à des coopératives d'habitation d'utilité publique pour la construction. La conseillère nationale commente:

«De nombreux biens immobiliers ou terrains à bâtir sont proposés à des prix qui ne sont pas abordables pour les promoteurs de logements d'utilité publique. Les prêts à taux réduit ne suffisent pas. Nous devons réfléchir à haute voix à une contribution à fonds perdu.»

Cela signifie que les communes reçoivent des contributions d'investissement que les pouvoirs publics renoncent d'emblée à rembourser.

Patrick Frost, directeur général du groupe Swiss Life, critique le droit de préemption. image: KEYSTONE

Mais tout le monde ne croit pas à l'effet du droit de préemption. Patrick Frost, directeur général de Swiss Life, a déclaré au journal NZZ am Sonntag qu'un droit de préemption aurait pour conséquence... moins de constructions. Un argument contré par Manuela Weichelt. «Si les communes peuvent acheter plus, elles pourront donner plus de surface à construire aux coopératives, et il y aura donc plus de logements d'utilité publique.», a-t-elle dit.

Le droit de préemption est controversé, le fonds d'acquisition de terrain demandé le sera encore plus. L'association croit-elle vraiment à la mise en œuvre de ces exigences? «Je pense qu'un droit de préemption national sera un jour réalisable. Au plus tard lorsque de plus en plus de politiciens se rendront compte que même leurs propres enfants ne trouvent plus de logements abordables», dit Weichelt. Les mentalités devraient alors changer.