Les loyers augmentent encore en Suisse

Les loyers en Suisse ont augmenté en février, avec une progression de 0,6% par rapport à janvier et de 5,4% sur un an.

La hausse des loyers est inférieure à 1% dans la plupart des cantons. Image: Shutterstock

Les loyers proposés ont à nouveau augmenté en février en Suisse. Ils ont progressé de 0,6% par rapport à janvier et bondi de 5,4% sur un an. Par rapport au mois précédent, l'indice a augmenté de 0,7 point en février et se situe désormais à 126,3 points, a fait savoir mardi la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

La hausse des loyers est inférieure à 1% dans la plupart des cantons, avec des exceptions dans ceux de Zoug (+1,7%), de Lucerne (+1,5%) et de Schwytz (+1,4%), tandis qu'ils ont baissé de plus de 1% dans celui de Nidwald (-1,4%).

Dans le canton de Zurich, les loyers «ont atteint un nouveau niveau record, suite à une augmentation de 8,2% par rapport à l'année précédente», souligne le document.

En revanche, la ville de Zurich a enregistré un recul unique de 1,1% par rapport à janvier. Malgré cette baisse à court terme prévisible des loyers zurichois en février, l'augmentation depuis un an atteint 11,8% dans la ville traversée par la Limmat.

Toutes les autres villes étudiées affichent une augmentation, celle de Lugano atteignant 3,7% et de Bâle 2,8%, la cité rhénane affichant la hausse la plus modérée sur un an. (jah/ats)