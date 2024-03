Bazzile propose plus de 285 000 annonces entre la Suisse romande et la France. Image: watson / dr

Cette app immobilière veut révolutionner vos recherches: on a testé

Bazzile, une app créée par une start-up suisse, compte bien se faire une place sur le marché de l'immobilier. Qu'on soit un professionnel du secteur ou un client à la recherche d'un bien, on nous promet «la première application mobile qui centralise toute l'offre immobilière publiquement disponible de Suisse romande». On l'a testée.

Plus de «Suisse»

En Suisse romande, surtout dans les centres urbains, la recherche d'un appartement ou d'une maison ressemble souvent au parcours du combattant. Qui n'a jamais eu envie de hurler «BON, merde, on restera dans ce 3,5 pièces mal chauffé», en pleine tentative de trouver un nouveau nid douillet?

D'autant plus qu'il faut fouiller plusieurs portails immobiliers différents, ou se créer une alerte sur Comparis, où les annonces ne sont pas toujours à jour, et où les filtres de recherches sont relativement limités.

Comme une app de dating

Un petit nouveau sur le marché compte bien aider les utilisateurs à trouver chaussure à leur pied plus facilement, qu'il s'agisse de location ou d'achat immobilier.

Bazzile propose plus de 285 000 annonces entre la Suisse romande et la France. «Bazzile devient la première application mobile à centraliser toute l'offre immobilière publiquement disponible de Suisse romande», assure le communiqué de presse.

«Bazzile est une application mobile de recherche immobilière fun, universelle et éthique, certifiée Swiss Made Software. Elle offre à ses utilisateurs une nouvelle manière de naviguer à travers les annonces de vente et de location, basée sur le système de "swipe" popularisé par les applications de dating, et se distingue par son moteur de recherche enrichi en machine learning et boosté par l’IA.» Bazzile Technology SA dans un communiqué.

Concrètement, l'application mobile est censée faciliter le contact entre les clients potentiels et les professionnels de l'immobilier. Elle agrège les annonces de différents sites, c'est-à-dire qu'elle les récupère pour les proposer dans son app.

«Certifiée par le label Swiss Made Software, Bazzile garantit également la protection maximale des données utilisateurs et des professionnels» Bazzile Technology SA dans un communiqué.

Bazzile? On a testé

L'app est plutôt agréable d'utilisation et relativement intuitive. Conçue sur le modèle du dating, la prise en main se fait assez naturellement. Il suffit de se créer un compte et de lancer une première recherche.

Il y a toutefois deux ou trois bémols: quelques annonces immobilières dont l'affichage n'est pas optimal, et certaines sont largement dépassées (par exemple: il y a des appartements dont les visites sont prévues pour courant février, sans autre précision).

D'autres ne comportent pas de photos; des critères pénibles, qui ralentissent les recherches. Avec un peu d'intelligence artificielle, la société pourrait aisément décider de ne pas afficher ces annonces sur son app. Peut mieux faire sur l'IA, quoi. En revanche, si on ne veut pas voir apparaître les annonces estampillées «prix sur demande», il est possible de cocher cette option. Bien!

De manière générale, l'interface de Bazzile est dynamique, et notre recherche test d'appartement à Lausanne, initiée la veille, est toujours en mémoire le lendemain. L'app propose de la reprendre où nous en étions, ou de lancer une autre recherche, avec de nouveaux critères. Les résultats apparaissent soit sur une carte, façon Airbnb, très pratique pour cibler précisément les quartiers qui nous intéressent, soit comme sur Tinder, et il n'y a plus qu'à «liker» ou rejeter l'annonce pour passer à la suivante. Impossible, en revanche, de poster soi-même une annonce si on cherche un repreneur pour son appart': sur ce point, clairement, ça ne remplace pas MarketPlace et sa foire d'empoigne.

Au final, l'application, gratuite pour les utilisateurs à la recherche d'un bien, est plutôt bien fichue. En plus des critères courants, comme la surface, le nombre de pièces ou le prix, on peut préciser si on cherche du neuf, de l'ancien, de l'ancien rénové... D'autres critères sont en cours de développement.

Pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à swiper jusqu'à trouver la perle rare. App ou pas, le marché immobilier lausannois est particulièrement tendu, il faut s'armer de patience et de courage. On croise les doigts!

Bazzile who? Bazzile Technology SA est une start-up suisse basée à Genève. Elle allie tech et expertise immobilière. «La société est animée par une passion pour l'innovation et un engagement à fournir des solutions digitales de qualité supérieure dans le domaine de la vente et la location immobilière. La conquête d'autres marchés suivra ces prochains mois», nous dit encore le communiqué de presse.

Des photos vintage de passages piétons en Suisse: