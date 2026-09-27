beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Lucerne

A Lucerne, les supporters seront filmés avant les matchs

Fans von Luzern im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und dem FC Luzern (FCL), am Sonntag, 9. August 2026, im Berit Sitterstadion in St. Gallen. (KEYST ...
Les fans de football seront surveillés à Lucerne par des caméras lors de leurs cortèges et à l'entrée du stade afin de lutter contre les débordementsKeystone

A Lucerne, les supporters seront filmés avant les matchs

Les citoyens ont accepté dimanche à 74,76% le contre-projet des autorités pour lutter contre les débordements liés au football. Des caméras pourront surveiller les cortèges de fans et les entrées de stade.
27.09.2026, 15:1827.09.2026, 15:18

Les fans de football seront surveillés à Lucerne par des caméras lors de leurs cortèges et à l'entrée du stade afin de lutter contre les débordements. Les citoyens du canton ont approuvé dimanche cette proposition des autorités. Les clubs d'élite devront en outre prendre davantage leurs responsabilités.

Les Lucernois ont adopté à 74,76% un texte qui constituait un contre-projet à une initiative populaire du Centre contre la violence des hooligans, partiellement invalidée. Cette dernière a également été approuvée à 52,82%, mais l'alternative des autorités lui a été préférée à 58,84% dans la question subsidiaire. La participation au double scrutin a atteint 48,73%.

Désormais, la vidéosurveillance sera ancrée légalement lors des cortèges de fans ainsi qu'à l'entrée du stade. Le FC Lucerne ou tout autre club atteignant l'élite sera contraint de soutenir la prévention et le dialogue auprès de ses fans.

Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché

L'initiative écartée prévoyait des contrôles d'identité systématiques à l'entrée du stade et lors des transports des fans ainsi que l'élaboration d'un concept pour les transports en tant que tels. Faute de base légale, le parlement cantonal a invalidé une partie de l'initiative, à savoir l'introduction de billets nominatifs et l'enregistrement de l'identité des spectateurs.

Pour les autorités, l'introduction, en 2024, de sanctions en cascade au niveau fédéral en cas de débordements violents répond déjà largement à une partie des revendications de l'initiative. D'après elles, des contrôles d'identité systématiques auraient nécessité des effectifs trop importants et auraient été trop peu efficaces en raison de l'impossibilité d'enregistrer les données. (tib/ats)

Plus d'articles sur la politique suisse
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
7
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
de Antoine Menusier
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
de Alexandre Cudré
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l&#039;UDC réagit
2
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l'UDC réagit
de Stefan Bühler
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
5
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
de Alexandre Cudré, Yann Lengacher
Thèmes
Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer
1 / 14
Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer
Le 28 juin 2021, Yann Sommer (au centre) a stoppé le cinquième penalty de l'équipe de France qui a été frappé par la star Kylian Mbappé. Envoyant la Suisse en quart de finale.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Le pire passeur de drogue du monde pris en flagrant délit
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Attentat de Zoug: «La violence aveugle et insensée ne peut vaincre»
Le 27 septembre 2001, un homme tuait 14 responsables politiques à Zoug. Vingt-cinq ans après, Guy Parmelin rend hommage aux victimes de l'attentat.
Le président de la Confédération Guy Parmelin est revenu sur les 25 ans de l'attentat contre le Grand Conseil zougois dimanche sur X. Le 27 septembre 2001, un homme avait tué 14 responsables politiques et blessé 15 autres personnes.
L’article