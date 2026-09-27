Les fans de football seront surveillés à Lucerne par des caméras lors de leurs cortèges et à l'entrée du stade afin de lutter contre les débordements Keystone

A Lucerne, les supporters seront filmés avant les matchs

Les citoyens ont accepté dimanche à 74,76% le contre-projet des autorités pour lutter contre les débordements liés au football. Des caméras pourront surveiller les cortèges de fans et les entrées de stade.

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Les fans de football seront surveillés à Lucerne par des caméras lors de leurs cortèges et à l'entrée du stade afin de lutter contre les débordements. Les citoyens du canton ont approuvé dimanche cette proposition des autorités. Les clubs d'élite devront en outre prendre davantage leurs responsabilités.

Les Lucernois ont adopté à 74,76% un texte qui constituait un contre-projet à une initiative populaire du Centre contre la violence des hooligans, partiellement invalidée. Cette dernière a également été approuvée à 52,82%, mais l'alternative des autorités lui a été préférée à 58,84% dans la question subsidiaire. La participation au double scrutin a atteint 48,73%.

Désormais, la vidéosurveillance sera ancrée légalement lors des cortèges de fans ainsi qu'à l'entrée du stade. Le FC Lucerne ou tout autre club atteignant l'élite sera contraint de soutenir la prévention et le dialogue auprès de ses fans.

L'initiative écartée prévoyait des contrôles d'identité systématiques à l'entrée du stade et lors des transports des fans ainsi que l'élaboration d'un concept pour les transports en tant que tels. Faute de base légale, le parlement cantonal a invalidé une partie de l'initiative, à savoir l'introduction de billets nominatifs et l'enregistrement de l'identité des spectateurs.

Pour les autorités, l'introduction, en 2024, de sanctions en cascade au niveau fédéral en cas de débordements violents répond déjà largement à une partie des revendications de l'initiative. D'après elles, des contrôles d'identité systématiques auraient nécessité des effectifs trop importants et auraient été trop peu efficaces en raison de l'impossibilité d'enregistrer les données. (tib/ats)