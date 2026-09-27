Les citoyens d'Evolène (VS) ont accepté dimanche un crédit d'engagement de 1,8 million de francs pour maintenir l'exploitation des remontées mécaniques sur la commune jusqu'en 2028. Image: Shutterstock

«Une étape décisive» franchie dans cette commune valaisanne

Le crédit communal a été accepté dimanche par 63% des votants. Il doit permettre à Télé-Evolène de poursuivre son activité durant les deux prochaines saisons, alors que la société est en sursis concordataire.

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Les citoyens d'Evolène (VS) ont accepté dimanche un crédit d'engagement de 1,8 million de francs pour maintenir l'exploitation des remontées mécaniques sur la commune jusqu'en 2028. Ce résultat fait figure de bouée d'oxygène pour la société Télé-Evolène, en sursis concordataire.

Avec une participation de 78%, le projet a recueilli 611 voix favorables (63%), contre 358 voix défavorables (37%). Ce crédit va permettre le maintien à court terme de la société de remontées mécaniques, à savoir pour les deux saisons à venir (2026-2027 et 2027-2028). La suite de la procédure concordataire reste toutefois de la compétence du juge.

«Ce oui est une étape décisive, mais il ne règle pas à lui seul les difficultés financières de Télé-Evolène», indique la présidente de commune Virginie Gaspoz, citée dans un communiqué.

Espace Dent-Blanche

Elle rappelle que l'octroi du crédit communal est lié à certaines conditions, parmi lesquelles l'élaboration d'un projet commun pour les trois domaines de l'Espace Dent‐Blanche (Evolène, Arolla, La Forclaz).

Le vote de dimanche «n'est pas un aboutissement et lance au contraire le début d'un important travail de réflexion, de coordination et de décision au sein de I'Espace Dent-Blanche», ajoute la présidente.

Pour mémoire également, Télé-Evolène a aussi déjà présenté sa vision d'avenir, nécessitant notamment la rénovation des installations pour 8 millions de francs. Ce projet doit toutefois encore être approfondi et n'était pas lié au vote de dimanche.

Sursis concordataire

En 2025, la société avait déjà bénéficié d'une subvention des contribuables communaux à hauteur de 700 000 francs. Cette aide financière n'avait toutefois pas suffi à stabiliser les comptes, l'exercice annuel s'étant soldé par un déficit de plus de 250 000 francs, selon la commune.

Parallèlement, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a octroyé, début août, un sursis concordataire provisoire à Télé-Evolène. D'une durée de quatre mois, celui-ci est en vigueur jusqu'au 4 décembre. (tib/ats)