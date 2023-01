La vaccinologue suisse Claire-Anne Siegrist fait ses adieux

«Aujourd’hui, je ne ressens que de la gratitude, malgré tous les moments difficiles. Et la relève est là. Je passe le relais à une équipe de jeunes médecins et chercheurs très compétents et surtout dont les yeux brillent d’enthousiasme: c’est l’essentiel»

Claire-Anne Siegrist, pédiatre et vaccinologue suisse. tribune de genève