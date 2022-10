Chavannes-près-Renens (VD) est la commune de plus de 1500 habitants la plus jeune de Suisse: la présence de près de 1000 étudiants logés dans le Vortex y est probablement pour quelque chose. Image: KEYSTONE

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

La population suisse est de plus en plus âgée, mais de grandes différences existent d'une région à l'autre. Si le Tessin domine le classement des aînés, les communes les plus jeunes se situent presque toutes en Suisse romande. Tour d'horizon.

Philipp Reich Suivez-moi

La Suisse devient de plus en plus âgée. Depuis 2010, l'âge moyen des habitants de notre pays a augmenté de 3,26% pour atteindre 43,21 ans. C'est ce que révèlent nos calculs (voir l'infobox à la fin de l'article) basés sur les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

C'est surtout dans les régions de montagne isolées que le vieillissement est nettement perceptible et visible. Sur les dix communes suisses présentant la moyenne d'âge la plus élevée, huit se trouvent dans les régions montagneuses du canton du Tessin et deux dans le Val Calanca grison, au sud du col du San Bernardino.

La commune de Cerentino est en tête du classement par âge moyen: la moyenne d'âge des 36 habitants qui vivent encore dans ce hameau situé sur la route menant au village Walser de Bosco Gurin est de 59,11 ans. Comme de nombreux autres villages de montagne, Cerentino a été fortement touché par l'exode des jeunes au siècle dernier. En 1900, 209 personnes vivaient encore dans la commune, contre 152 en 1950.

Les 10 communes avec la moyenne d'âge la plus élevée:

Cerentino TI: ⌀59,11 ans (36 habitants) Linescio TI: ⌀58,88 ans (41 habitants) Orselina TI: ⌀57,77 ans (699 habitants) Ronco sopra Ascona TI: ⌀57,61 ans (542 habitants) Bedretto TI: ⌀56,86 ans (101 habitants) Buseno GR: ⌀56,33 ans (87 habitants) Campo (Vallemaggia) TI: ⌀55,85 ans (52 habitants) Brissago TI: ⌀55,52 ans (1664 habitants) Rossa GR: ⌀55,51 ans (158 habitants) Onsernone TI: ⌀55,47 ans (682 habitants)

Parmi les neuf autres communes ayant la moyenne d'âge la plus élevée, seule Brissago compte plus de 1000 habitants. Cette localité pittoresque située au bord du lac Majeur est considérée comme un paradis pour les retraités, ce qui se reflète également dans sa population. Un tiers de la population, soit 662 personnes, appartient à la catégorie des plus de 65 ans.

La commune de Cerentino, située sur la route de Bosco Gurin, a la moyenne d'âge la plus élevée de Suisse. image watson.ch/reto fehr

Le Tessin domine également le classement par âge des communes de plus de 1500 habitants. Seules les communes bernoises de Sigriswil et d'Oberhofen, sur la rive nord du lac de Thoune, ainsi que les deux communes de montagne grisonnes de Surses et Lumnezia interrompent cette tendance.

Les 10 communes de plus de 1500 habitants avec la moyenne d'âge la plus élevée:

Brissago TI: ⌀55,52 ans (1664 habitants) Muralto TI: ⌀52,56 ans (2611 habitants) Sigriswil BE: 52,00 ans (4801 habitants) Ascona TI: ⌀51,88 ans (5442 habitants) Oberhofen am Thunersee BE: ⌀51,70 ans (2452 habitants) Lumnezia GR: ⌀50,16 ans (2009 habitants) Surses GR: ⌀49,86 ans (2391 habitants) Chiasso TI: ⌀49,62 ans (7440 habitants) Tresa TI: ⌀49,59 ans (3140 habitants) Minusio TI: ⌀49,38 ans (7340 habitants)

Les villes sont plus jeunes

Mais la Suisse ne vieillit pas partout. Dans les centres urbains et dans l'agglomération, la moyenne d'âge n'a que légèrement augmenté depuis 2010 ou a même baissé, comme dans les grandes villes de Zurich, Lausanne et Berne. Il y a plusieurs raisons à ce dernier phénomène: d'une part, les bons emplois attirent de nombreux jeunes et rendent même les logements chers abordables pour ce groupe de population; d'autre part, le taux de natalité a également augmenté dans les villes ces dernières années.

Voici comment l'âge moyen dans les villes suisses a évolué depuis 2010:

Zurich: -2,79% (423 193 habitants)

-2,79% (423 193 habitants) Genève: +1,04% (203 401 habitants)

+1,04% (203 401 habitants) Bâle: -1,22% (173 064 habitants)

-1,22% (173 064 habitants) Lausanne: -0,55% (140 619 habitants)

-0,55% (140 619 habitants) Berne: -2,34% (134 290 habitants)

-2,34% (134 290 habitants) Winterthour: +1,10% (115 129 habitants)

+1,10% (115 129 habitants) Lucerne: -0,24% (82 922 habitants)

-0,24% (82 922 habitants) St-Gall: +0,45% (76 328 habitants)

Ces communes ont rajeuni

Autre fait marquant: les communes les plus jeunes se situent presque exclusivement en Suisse romande. Ainsi, Vaud, Genève et Fribourg sont de loin les cantons les plus jeunes du pays. A la campagne, la propriété du logement est encore abordable avec une bonne infrastructure et les trajets vers les centres urbains sont courts. Ce sont surtout les jeunes familles qui s'y installent.

Les 10 communes les plus jeunes:

Grangettes FR: ⌀35,23 ans (219 habitants) Chavannes-près-Renens VD: ⌀35,90 ans (8740 habitants) Champtauroz VD: ⌀36,39 ans (169 habitants) Bettens VD: ⌀36,76 ans (626 habitants) Granges-Paccot FR: ⌀37,04 ans (3837 habitants) Vuarrens VD: ⌀37,09 ans (1097 habitants) Suchy VD: ⌀37,35 ans (655 habitants) Chavannes-des-Bois VD: ⌀37,46 ans (997 habitants) Chancy GE: ⌀37,47 ans (1688 habitants) Orges VD: ⌀37,74 ans (367 habitants)

Comme en Suisse alémanique, l'agglomération et les villes attirent de plus en plus de jeunes. Chavannes-près-Renens, au nord du campus universitaire de Lausanne, par exemple: la commune est la plus jeune de Suisse avec une moyenne d'âge de 35,90 ans et plus de 1500 habitants.

Les 10 plus jeunes communes de plus de 1500 habitants:

Chavannes-près-Renens VD: ⌀35,90 ans (8740 habitants) Granges-Paccot FR: ⌀37,04 ans (3837 habitants) Chancy GE: ⌀37,47 ans (1688 habitants) Roche VD: ⌀38,07 ans (1873 habitants) Chavornay VD: ⌀38,19 ans (5358 habitants) Misery-Courtion FR: ⌀38,39 ans (2276 habitants) Auw AG: ⌀38,46 ans (2271 habitants) Givisiez FR: ⌀38,60 ans (3172 habitants) Prez FR: ⌀38,62 ans (2412 habitants) Bellevue GE: ⌀38,65 ans (3548 habitants)

En 2019, le Vortex a été construit pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Cette construction en forme d'anneau de 27 mètres de haut a accueilli près de 900 athlètes pendant le grand événement sportif. Depuis, elle sert de résidence à près de 1000 étudiants.

Le Vortex de Chavannes-près-Renens accueille près de 1000 étudiants. image: epfl

Ces 10 communes sont celles qui ont le plus rajeuni depuis 2010:

Champtauroz VD: -13,81% (169 habitants) Henniez VD: -13,18% (402 habitants) Crésuz FR: -11,46% (431 habitants) Démoret VD: -11,08% (164 habitants) Hüniken SO: -10,65% (155 habitants) Villarzel VD: -10,63% (499 habitants) Rovray VD: -10,57% (204 habitants) Ropraz VD: -10,08% (530 habitants) Bretonnières VD: -9,13% (266 habitants) Bournens VD: -9,11% (505 habitants)

Ces 10 communes de plus de 1500 habitants sont celles qui ont le plus rajeuni depuis 2010:

Roche VD: -7,23% (1873 habitants) Weiach ZH: -7,03% (2049 habitants) Staufen AG: -6,59% (4152 habitants) Saint-Sulpice VD: -5,71% (4931 habitants) Pieterlen BE: -5,20% (4953 habitants) Le Mont-sur-Lausanne VD: -5,09% (9207 habitants) Aesch ZH: -4,91% (1692 habitants) Uitikon ZH: -4,10% (5030 habitants) Kilchberg ZH: -4,10% (9302 habitants) Bas-Intyamon FR: -3,58% (1596 habitants)

Ces 10 communes sont celles qui ont le plus vieilli depuis 2010:

Rebévelier BE: +25,36% (41 habitants) Schelten BE: +20,35% (34 habitants) Mettembert JU: +20,13% (111 habitants) Villarsel-sur-Marly FR: +20,02% (71 habitants) Zwischbergen VS: +19,60% (72 habitants) Deisswil bei Münchenbuchsee BE: +18,36% (87 habitants) Willadingen BE: +18,10% (191 habitants) Innerthal SZ: +17,49% (178 habitants) Guttannen BE: +17,37% (245 habitants) Leukerbad VS: +17,27% (1321 habitants)

Ces 10 communes de plus de 1500 habitants sont celles qui ont le plus vieilli depuis 2010:

Leysin VD: +15,48% (3618 habitants) Dardagny GE: +14,67% (1849 habitants) Eich LU: +14,50% (1610 habitants) Dallenwil NW: +13,26% (1857 habitants) Dänikon ZH: +12,67% (1848 habitants) Etoy VD: +12,45% (2917 habitants) Hohenrain LU: +12,33% (2428 habitants) Flühli LU: +12,14% (1827 habitants) Adligenswil LU: +11,97% (5442 habitants) Zuzwil SG: +11,69% (4848 habitants)

Données et sources Les données «Statistiques de la population et des ménages» proviennent de l'Office fédéral de la statistique et ont été publiées fin août 2022. Il a été tenu compte de la population résidente permanente par commune au 31 décembre 2021.



Les personnes âgées de x ans ont été considérées comme ayant x ans. Un exemple: un nourrisson de huit mois a été pris en compte dans les statistiques en tant que personne âgée d'un an. En l'absence de données précises pour les personnes de plus de 100 ans, celles-ci ont été comptées comme 101 ans.