Kate et William ont appris de leurs erreurs

Pas question d'éclabousser leur anniversaire de mariage avec un nouveau scandale: le prince et la princesse de Galles ont préféré miser sur la sécurité, en allant chercher une vieille photo dans leurs archives. Un choix conforme à leur stratégie, même s'il risque de soulever de nouvelles rumeurs quant à l'état de la princesse de Galles.

Le jour des noces de muguet, une tradition exige d'offrir de la dentelle. Après un début d'année tourmenté et malchanceux, Kate et William ont peut-être basculé dans la superstition. En tout cas, c'est une photo pleine à ras bord de dentelle qu'ils ont choisi de publier, afin de marquer leur 13ᵉ anniversaire de mariage, ce lundi. Un cliché inédit.

Les sourires sont doux, presque candides. Le visage de William encore poupon, le crâne toujours pourvu de quelques fines mèches de cheveux. Une photo au charme élégant, délicat, presque désuet, qui pourrait dater de 2011 comme de 1911. Un souvenir en noir et blanc, comme pour souligner un passé lointain. Car pour l'héritier du trône et sa femme, le temps de l'innocence est révolu.

Le choix du silence

Après des semaines douloureuses rythmées par le scandale de la photo truquée de la fête des Mères, Kate et William tenaient à s'épargner un nouveau désastre de relations publiques. Pour eux, plus d'amateurisme ni de shooting «homemade». Encore moins de tentatives malhabiles de photomontage. Terminé, le temps du partage en primeur avec les agences de presse et de l'embargo imposé aux grands médias internationaux. Cette fois-ci, le couple royal a gardé un contrôle. Total et absolu.

Le même qu'ils conservent depuis un mois et l'annonce choc du cancer de Kate, le 22 mars dernier. Conformément à son souhait de mener sa «chimiothérapie préventive» en privé, la princesse de Galles n'a pas été aperçue une seule fois. Pas une image, pas une vidéo, pas un son n'a filtré.

Après le marasme public, le palais de Kensington a revu sa stratégie. Un plan à l'exact opposé du roi Charles qui, lui, a préféré appliquer l'adage royal «être vu pour être cru» et repris le chemin des engagements publics cette semaine. Pendant que le souverain alignait les audiences, les photographies et les démonstrations visuelles pour prouver du bon avancement de son traitement, sa belle-fille, elle, a opté pour la disparition pure et simple. Kate a dressé une barrière. Un mur encore épaissi ce lundi, par le choix de cette photo de mariage, tirée des albums souvenirs.

Alors qu'ils font face à l'un des moments les plus difficiles de leur vie conjugale, Kate et William ont célébré leur anniversaire en toute discrétion, dans l'intimité. «En général, ils ne font pas de bruit», souffle un ami à Vanity Fair.

«Il y aura probablement un bon dîner de famille et je suis sûr que William surprendra Catherine avec quelque chose de spécial»

Petite prise de risques

Depuis un mois, le couple s'est tout juste laissé aller à une légère prise de risque, le 23 avril dernier, au moment de marquer le 6e anniversaire du prince Louis. Un cliché très attendu. Après l'épisode traumatisant du «Gate Middleton», qui lui avait valu une comparaison peu flatteuse avec la Corée du Nord par les grandes agences de presse mondiales, le palais de Kensington allait-il se risquer à perpétuer la tradition de la photo d'anniversaire annuelle?

Il aura fallu trépigner jusqu'à 12h30. Avant que, enfin, le palais daigne révéler l'image du divin enfant. Bouille coquine, sourire jusqu'aux oreilles, éternel short aux genoux, ventre à terre sur une couverture. Une photo récente, à en juger par la dent du bas manquante du petit prince de 6 ans.

Kate et William vont devoir s'y habituer: le choix de cette image n'a pas manqué de susciter son lot de questions suspicieuses. Cette pelouse grasse et verdoyante sous le ventre de Louis, date-t-elle vraiment du frigorifique mois d'avril 2024? La scène n'aurait-elle pas été plutôt shootée en 2022, comme le suggère un utilisateur sur X? Kate, à qui on attribue cette photographie, a-t-elle encore cédé à la tentation de quelques manipulations sur Mac pour enjoliver la réalité?

Pas cette fois. Il semblerait que les Gallois aient fini par retenir la leçon. Sources et médias sont unanimes: la photo du prince Louis n'a subi aucune retouche.

Prochain stress test annoncé, pas plus tard que ce jeudi. A l'occasion des 9 ans de la princesse Charlotte, il ne fait aucun doute que le couple royal se fendra d'un nouveau cliché de leur adorable marmaille. Une petite marque d'attention à l'égard de leur public, avant que le palais de Kensington n'abaisse à nouveau le pont-levis. Et ne s'emmure dans sa forteresse.