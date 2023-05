Les médicaments pour enfants ne sont pas forcément interchangeables avec des médicaments pour adultes. Image: Shutterstock

Pénurie de médicaments: les pédiatres demandent des mesures

Dans toute l'Europe, les médicaments pour les enfants et les adolescents manquent. La Société Suisse de Pédiatrie (SSP) réagit.

Plus de «Suisse»

Des associations de pédiatres en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie (Tyrol du Sud) demandent aux ministres de la santé de remédier «rapidement, durablement et de manière fiable» à cette pénurie.

Ils formulent cette exigence dans une lettre ouverte, a indiqué lundi l'association professionnelle des pédiatres suisses. Il y a quelques années encore, il était inimaginable que des pénuries aiguës mettent en péril l'approvisionnement en antibiotiques, analgésiques, médicaments contre la fièvre, contre l'asthme ou même des vaccins.

Les enfants et les adolescents ont pourtant besoin de peu de médicaments et relativement bon marché. Ceux-ci ne sont pas forcément interchangeables avec des médicaments pour adultes. Les pénuries conduisent à ce que les traitements ne puissent plus être effectués selon les directives thérapeutiques adaptées aux enfants, mettent en garde les médecins.

La Société Suisse de Pédiatrie (SSP) renvoie en outre à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant: celui de bénéficier du meilleur état de santé possible y est inscrit. La production et le stockage insuffisants des médicaments de base pour les enfants violent donc ce droit. (ats)