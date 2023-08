Ce facteur va aggraver la canicule en Suisse: «L'air semble étouffant»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Cette nouvelle vague de chaleur sera accompagnée du retour d'un autre phénomène bien connu: la sécheresse. Selon Meteonews, celle-ci est particulièrement marquée dans les régions occidentales du pays: «Il a manqué jusqu'à présent plus de la moitié des précipitations moyennes de l'été», indique le service météorologique. De plus, le risque d'incendie de forêt devrait lui aussi s'aggraver à nouveau dans toute la Suisse. (lak)

«L'humidité diminuera un peu et les températures augmenteront en même temps. Ainsi, les journées risquent de nous paraître à peu près aussi chaudes qu'en début de semaine»

A partir de jeudi, l'humidité aura tendance à diminuer et la tendance orageuse à s'estomper, même en montagne. En revanche, les températures augmentent encore un peu: vers la fin de la semaine, il fera jusqu'à 34°C.

«Les 30°C prévus vont donc paraître plus chauds»

«A partir d'une température du point de rosée de 16°C, l'air nous semble étouffant» , explique Michael Eichmann de Meteonews. Jusqu'à jeudi inclus, il devrait se situer entre 17 et 19°C:

Un orage avec de nombreux éclairs à Zurich. Lorsque les températures sont élevées, l'air peut absorber plus d'humidité. La probabilité d'orages augmente donc également. Image: KEYSTONE

L'humidité élevée de l'air nous complique également la vie et augmente la sensation de chaleur. Cela est dû à ce que l'on appelle la température du point de rosée. Il s'agit de la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense.

La vague de chaleur actuelle fait l'objet d'une mise en garde: une alerte jaune été émise au nord des Alpes et une alerte orange («danger marqué») dans l'ouest et le sud de la Suisse .

Comme l'annonce Meteonews, cette semaine encore, «il fera chaud à très chaud». Jusqu'à jeudi inclus, des températures comprises entre 29 et 32°C nous attendent. De plus, le temps sera généralement assez ensoleillé, à l'exception de quelques champs nuageux élevés. Des orages ne sont toutefois pas exclus.

L'épisode de froid de début août est bel et bien terminé, la Suisse va connaître des températures élevées ces prochains jours. L'humidité va encore aggraver la sensation de chaleur.

