Il va faire froid en Suisse... le Printemps se fait désirer

Ils sont complètement givrés!

Un patineur torse-nu qui tombe dans la glace, des nouilles qui se solidifient ou encore un mec qui plonge dans un canal... Voici sept vidéos insolites qu'il ne fallait pas rater cette semaine.

Si on met le son de la vidéo, on entend la glace se briser juste avant que ce patineur fort courageux ne tombe dans l'eau. Mais le mec ne panique pas et garde son sang-froid (sans faire de mauvais jeu de mot). Il y a un peu de Wim Hof chez cet homme.

Comme chaque année quand il neige à Paris, de valeureux skieurs se lancent sur la piste noire de Montmartre. Pour l'un d'entre eux, l'expérience a été particulièrement compliquée.

Dans cet Etat américain, la température est descendue jusqu'à -50 …