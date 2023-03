Cette semaine, les Romands ont eu droit à la bise et à un temps sec. Image: capture d'écran twitter

Météo: pourquoi la Suisse risque de souffrir cet été

Un bon été se prépare en hiver. Et malheureusement pour la planète, il risque de faire bien soif lors de la saison chaude. En cause: un hiver déjà fort sec, avec trop peu de précipitations. Mais la Suisse semble avoir un avantage sur ses voisins.

La France et l'Italie grincent des dents et des sols, alors que ces deux pays enregistrent en février un record de sécheresse hivernale. Avec plus de 32 jours presque sans pluie, les nappes phréatiques de l'Hexagone ne sont pas suffisamment rechargées. Quant aux averses prévues les prochaines semaines, elles pourraient bien ne pas être suffisantes pour préparer la belle saison, et surtout pour combler les besoins de son secteur agricole.

Côté Suisse, le pays connaît l«'un des hivers les plus doux depuis le début des mesures en 1864» - dixit le site de MétéoSuisse - et de part et d'autre, le manque d'eau inquiète déjà.

La température en hiver (décembre à février) en Suisse depuis le début des mesures en 1864 , par météosuisse

Mais pourquoi s'angoisser en hiver, déjà? Coup de fil à Monsieur Météo.

Comme l'explique Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse, avec un hiver et un printemps très humides, les sols et la végétation, gorgés de munitions hydriques, sont mieux armés pour aborder la saison chaude. «Cette humidité emmagasinée pourra favoriser le développement d'orage, et limiter les hausses des températures par évapotranspiration». En bref, en s'évaporant, l'eau nous offre un protection caniculaire. A l'inverse...

«Si aux conditions anticycloniques, défavorables à la pluie, s'additionne un été chaud et des sols secs, les températures hautes seront amplifiées. Sans aucune source d'humidité, on entre dans un cercle vicieux avec les hautes températures. C'est la situation que nous avons vécue l'année passée.» Mikhaël Schwander, météorogogue à météosuisse

Anticyclonique? Pour rappel: des conditions anticycloniques renvoient à une situation de relative haute pression atmosphérique, et de temps ensoleillé. Tout le contraire d'une dépression, quoi.

Les nappes au plus mal

La saison hivernale est censée faire le plein des nappes phréatiques. En février, dans un scénario idéal, les sols devraient être proches de la saturation en eau. Les montagnes sont censées devenir un réservoir d'eau solide, qui, au printemps, avec les fontes, devrait s'infiltrer dans les sols et dans les rivières. La végétation, au repos, favorise cette absorption.

Or cette année, avec le peu de précipitations et chutes de neige, le niveau d'humidité des sols est plus bas que normal. Le risque: que les sols souffrent d'un vrai déficit hydrique, avertit Mikhaël Schwander.

Si l'on prend la région genevoise, en temps normal et au mois de février, il tombe en moyenne 56 mm. Ce mois-ci, le ciel a déversé moins de 1 mm de ses précieuses larmes. A Lausanne, où la même moyenne prévaut, c'est même moins, avec 0.5 mm. En Valais, où la moyenne pour ce deuxième mois devrait être de 40 mm, il n'a plu que 0,1 mm. Enfin, à Château-d'Oex, la moyenne pour février (77 mm) est loin d'être atteinte, avec 6 mm.

«A Genève, avec 179 % de la norme, il s’agit du mois de février le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1897» Blog de MétéoSuisse

Le bilan de février, en schémas👇 Répartition des précipitations pendant l’hiver 2022/23, représentée en % de la norme 1991‒2020. infographie: météosuisse

Devant ce bilan, le météorologue est-il inquiet? «Pas encore, j'attends de voir ce qu'il se passera au printemps. Le mois de mars pourrait être plus humide qu'attendu, et cela pourrait changer la situation.» Et du côté des nappes phréatiques, rassure-t-il, la Suisse semble bien mieux pourvue que ses voisins.

«Pour l'agriculture suisse, par contre, si les conditions sèches perdurent au printemps, et que succède un été chaud, ce sera problématique.» Mikhaël Schwander

