La Suisse va-t-elle ressembler à ça jeudi?

Les nuages de particules liés aux incendies canadiens sont arrivés sur la côte ouest de l’Europe. Ils vont survoler la Suisse, voici les conséquences.

Les particules émises par les feux canadiens ont traversé l'océan Altantique et atteint la côte ouest de l'Europe lundi, notamment le Portugal et l'Espagne, indique Météosuisse. Elles vont continuer leur progression vers l'est ces prochains jours et la Suisse est sur leur trajectoire.

En quoi les incendies au Canada sont exceptionnels?

Les feux de forêts au Canada se sont intensifiés depuis le début du mois. Initialement concentrés à l'ouest du pays, ils se sont désormais propagés à presque toutes les provinces, en particulier au Québec.

La puissance dite «radiative» émise par les feux entre le 1er et le 25 juin. Image: Copernicus

Les chiffres ont considérablement augmenté, passant de plus de deux millions à près de six millions d'hectares brûlés, selon Ressources naturelles Canada. Cette superficie équivaut à près d'une fois et demie celle de la Suisse. De plus, les émissions de carbone provenant de ces feux de forêts ont déjà dépassé celles des 20 dernières années, soulignant l'ampleur de la situation au Canada.

Le cumul des émissions de carbone des feux de forêts au Canada (en mégatonne de carbone). La ligne rouge représente 2023, la ligne noire la moyenne entre 2003 et 2022, les lignes traitillées les différentes années entre 2003 et 2022. Image: Copenicus

Où se situent désormais les particules des feux?

Le plus simple pour savoir à quoi ressemble l'arrivée de ces poussières venues du Canada est de regarder l'imagerie satellite. 👇

La poussière venue du Québec par Météosuisse. Image: EumetSat

Quel est l'impact des particules en suspension?

Les webcams situées sur la côte portugaise montrent que ces particules ont eu un impact sur la visibilité et donné au ciel un aspect opaque. Toutefois, les effets ne sont en rien comparables à ceux observés à New York, explique Météosuisse.

Découvrez la vidéo de la Grosse Pomme asphyxiée Vidéo: watson

Les mesures collectées pour l'heure sur la qualité de l'air ne semblent pas être affectées par les particules, ce qui suggère que ces aérosols se trouvent principalement en altitude, informe Météosuisse.

Quand est-ce que les particules fines arriveront-elles en Suisse?

En ce qui concerne le passage de ce nuage au-dessus de la Suisse jeudi soir, les averses et les orages prévus devraient réduire la concentration de ces aérosols dans l'atmosphère. On peut prévoir un ciel légèrement opaque et peut-être un soleil rougeâtre au coucher, mais l'impact sur la qualité de l'air devrait être négligeable. Il sera intéressant de voir si les mesures de particules fines au Jungfraujoch, à près de 3000 mètres d'altitude, seront en mesure de détecter ces aérosols, se demande Météosuisse.



En clair, un impact significatif sur la qualité de l'air n'est pas attendu. (jah/avec ats)