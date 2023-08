On se les pèle, l'été est fini? Réponse de météorologues

Il semble que l'on ait déjà dit adieu à la belle saison. Un froid automnal frappe la Suisse: est-ce que le chaud va revenir et d'ailleurs, c'est quoi le plein été?

Depuis quelques jours, le froid et la pluie semblent s'être abattus sur la Suisse et les perspectives à court terme sont peu réjouissantes: des températures basses et des précipitations nous attendent. Est-ce que l'on ne se serait pas retrouvé en plein mois de novembre sans s'en rendre compte?

«Non! Actuellement, le temps se montre certes mitigé et capricieux, mais il serait faux, du point de vue actuel, d'exclure complètement le plein été», écrit MeteoNews. L'été ne devrait donc s'accorder une pause que jusqu'à la fin de la semaine. Ouf, on est rassurés.

La semaine prochaine, un anticyclone s'établira, en effet, sur l'Europe centrale. Les vents du sud-ouest amèneront à nouveau de l'air chaud en Suisse et l'été fera son retour:

«Les températures augmenteront par la suite et mercredi, le niveau des températures sera définitivement à nouveau estival et propice à la baignade»

En revanche, il est toutefois difficile de prévoir combien de jours de canicule avec plus de 30°C nous aurons encore avant la fin de l'été.

Ce n'est sans doute pas le dernier plongeon dans l'Aar, car le plein été devrait encore revenir en Suisse. Image: keystone

Quand est-ce que c'est le plein été?

Mais quand le plein été se transforme-t-il en fin d'été? «Par plein été, on entend typiquement la période comprise entre début juillet et mi-août», écrit MeteoNews. Il n'existe, toutefois, pas de définition précise. En fait, la période s'oriente plutôt sur la floraison des plantes que sur des dates précises.

«C'est souvent durant cette phase que tombent les jours les plus chauds de l'année, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il fait toujours ensoleillé et chaud», précise MeteoNews. En effet, l'été en Europe centrale est plutôt changeant. Les longues phases sèches et chaudes, telles que nous les connaissons de plus en plus souvent ces dernières années, constituaient plutôt l'exception au cours des décennies passées. (leo)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)